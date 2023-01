Biden afirma que EE.UU. no suministrará cazas F-16 a Ucrania

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se pronunció contra el envío de cazas F-16 a Ucrania. Preguntado este lunes por periodistas en la Casa Blanca sobre la posibilidad de tal entrega, el mandatario respondió con un tajante "No".

Por otra parte, Biden no confirmó ni descartó por completo la posibilidad de emprender un viaje a Europa del este en el aniversario del inicio del conflicto en Ucrania. "No estoy seguro", se le oyó decir en un video difundido por periodistas que cubren eventos en la Casa Blanca. Al responder a una pregunta adicional, el presidente señaló que planea efectuar un viaje a Polonia, pero todavía no sabe cuándo, recoge CNN.

Esta misma jornada, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que Varsovia está dispuesta a entregar a Kiev sus cazas F-16 de producción estadounidense, pero solo en "total" coordinación con la OTAN. Por su parte, el jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, señaló que los esfuerzos para obtener varias unidades de F-16 "continúan". "Tenemos señales positivas de Polonia, que está dispuesta a entregárnoslos en coordinación con la OTAN", escribió el alto funcionario en su cuenta de Telegram.

Este lunes, durante una rueda de prensa en La Haya (Países Bajos) junto con el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, el mandatario francés, Emmanuel Macron, no descartó el envío de aviones de combate galos a Ucrania. Sin embargo, enumeró tres condiciones para una eventual entrega de ese tipo, incluida la de que Kiev garantice que no usaría los aviones para ataques contra territorio ruso.

Mientras, Rutte enfatizó que "no hay tabú", al recalcar que la entrega de aeronaves F-16 por parte de su país "sería un importante paso", aunque de momento el Gobierno neerlandés no ha recibido ninguna solicitud oficial por parte de Kiev. "Si esto ocurriera, lo consideraríamos, veríamos con nuestros aliados cuál es la situación", remarcó.

Entre tanto, Alemania manifestó que el tema de los aviones de combate no está sobre la mesa. "La cuestión de los aviones de combate ni siquiera se plantea. Sólo puedo aconsejar no entrar en una constante guerra de ofertas cuando se trata de sistemas de armas", señaló el canciller alemán, Olaf Scholz, en una entrevista para el diario Der Tagesspiegel publicada el 29 de enero.

Las discusiones en torno a la posibilidad de enviar aviones de combate a Kiev cobraron impulso a nivel oficial y están en el punto de mira mediático después del compromiso de varios países, como EE.UU., Alemania o Polonia, entre otros, de dotar al Ejército ucraniano con tanques Abrams M1 y distintas variantes del Leopard.