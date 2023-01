Leopard 2 vs. T-14 Armata: ¿cuál es el mejor tanque y cuáles son sus características?

La semana pasada Alemania cedió a los pedidos del Gobierno ucraniano para que le proporcione sus modernos tanques como parte de la asistencia bélica en un intento de contrarrestar la operación militar especial rusa.

Berlín se ha comprometido a entregar 14 carros de combate Leopard 2A6 a Kiev, según lo anunciado el miércoles por el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit. Además, las autoridades germanas dieron permiso a otros países para que suministren al Ejercito ucraniano sus propios tanques Leopard, de fabricación alemana.

El objetivo de Berlín y sus socios de la OTAN, conforme al comunicado oficial, es formar rápidamente dos batallones de tanques Leopard 2. Para este fin se contempla el suministro de tanques y municiones, además del entrenamiento de militares ucranianos en territorio alemán.

Con todo el apoyo militar occidental y los Leopard 2, considerado como uno de los mejores tanques modernos, el Ejército ucraniano busca cambiar a su favor la situación en el campo de batalla.

Rusia, por su parte, dispone de un tanque de nueva generación, que ha sido destacado por medios internacionales como un avance que deja atrás a las tecnologías de otros países.

El Ministerio de Defensa británico reportó hace dos semanas, citando datos de inteligencia, una concentración de tanques T-14 Armata en un polígono al sur de Rusia, que había sido asociado con actividades previas a su despliegue en la zona de conflicto en Ucrania.

Leopard 2A6

Fabricante: Krauss-Maffei Wegmann

Dimensiones exteriores: hasta 10,97 metros de largo (con la torreta a las 12 horas) y hasta 4 metros de ancho.

Peso: 63 toneladas.

Tripulación: 4 personas.

Motor: 1.500 caballos de vapor.

Velocidad máxima:70 kilómetros por hora.

Autonomía de marcha: 450 kilómetros.

Armamento: cañón de 120 mm y ametralladora de 7,62 mm.

T-14 Armata

Fabricante: El consorcio Uralvagonzavod (URVZ), con sede en la ciudad rusa de Nizhni Taguil (en los Urales).

Dimensiones exteriores: 9,5 metros de largo y hasta 4,8 metros de ancho (con las planchas laterales protectoras instaladas).

Peso: 55 toneladas.

Tripulación: 3 personas.

Motor: 1.350-1.800 CV.

Velocidad máxima: 80-90 kilómetros por hora.

Autonomía de marcha: más de 500 kilómetros.

Comparación por el diseño

La peculiaridad de T-14 Armata es que la torreta no está tripulada y todos sus sistemas se controlan a distancia, mientras que la tripulación se encuentra aislada en una cápsula blindada. Un impacto directo de un misil en la torreta del vehículo o tanque puede destruir alguna de las armas, pero el personal no necesariamente sufrirá algún daño, como sucedía con los modelos convencionales. Además, los proyectiles se depositan en el cuerpo principal de la plataforma y no en la torreta, lo que los protege de una eventual detonación.

En lo que respecta al tanque alemán, fue diseñado conforme al concepto clásico: el compartimiento del conductor se ubica en la parte delantera, junto con los instrumentos de conducción y parte de las municiones. Los asientos del comandante, el cargador y la mira se encuentran en la torreta.

Armamento en detalles

El Armata está dotado de un cañón de ánima lisa de 125 mm con cargador automático, que ofrece la capacidad de 12 disparos por minuto. El arsenal incluye varios tipos de proyectiles, incluidos misiles guiados. Asimismo, va equipado con una ametralladora Kord de calibre 12,7 mm y una PKTM de 7,62 mm.

Mientras que el armamento del Leopard 2 incluye un cañón de 120 mm, cargador manual, y dos ametralladoras de 7,62 milímetros.

Blindaje

El T-14 ruso, además del blindaje, está equipado con un sistema dinámico de defensa, un equipo óptico-electrónico y otro activo de defensa denominado Afganit, este último destinado a la detección y destrucción de misiles y proyectiles. Son capaces de detectar y seguir simultáneamente hasta 40 objetivos dinámicos y 25 objetivos aéreos en un radio de 100 kilómetros. A partir de sus indicaciones los sistemas de defensa instalados en la torreta pueden eliminar estos objetivos sucesivamente de manera automática.

A su vez, el blindaje del Leopard 2 está basado en tecnologías de materiales compuestos, incluye acero de alta dureza, tungsteno y materiales no metálicos.

Aunque a lo largo de la historia hay varios ejemplos de duelos de carros de combate, los equipos no son lo único necesario para cambiar el curso de un conflicto. Mucho depende del trabajo de la inteligencia, del apoyo aéreo, de infantería y de artillería, así como de la preparación de las tripulaciones.

Dmitri Stepin