El COI reacciona a las "declaraciones difamatorias" del asesor presidencial ucraniano

El Comité Olímpico Internacional expresó su rechazo a las declaraciones del asesor del presidente ucraniano que acusó al organismo de aceptar sobornos y promover "la guerra" luego de que el comité reveló sus intenciones de permitir a los atletas rusos competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"El COI rechaza en los términos más firmes posibles esta y otras declaraciones difamatorias", que "no pueden servir de base para ninguna discusión constructiva", reaccionó el organismo en una declaración citada por Reuters este lunes.

Horas antes, Mijaíl Podoliak, asesor del presidente Vladímir Zelenski, había acusado al COI de promover el conflicto entre Rusia y Ucrania.

"El COI es un promotor de la guerra, asesinatos y la destrucción. El COI observa con placer cómo Rusia destruye Ucrania y luego ofrece una plataforma para promover el genocidio y alienta nuevos asesinatos. Evidentemente, el dinero ruso que compra la hipocresía olímpica no huele a sangre", escribió Podoliak en su cuenta de Twitter.

El pasado miércoles, el COI anunció su intención de volver a dejar competir bajo bandera neutral a los atletas rusos y bielorrusos, sancionados por el conflicto en Ucrania. El organismo argumentó que se debe "respetar el derecho de todos los atletas a ser tratados sin discriminación alguna, de conformidad con la Carta Olímpica".

"Los gobiernos no deben decidir qué atletas pueden participar en qué competición y qué atletas no. No se debe impedir competir a ningún atleta solo por su pasaporte", defendió.

La decisión fue condenada por el presidente ucraniano y el Comité Olímpico Nacional de Ucrania, que amenazó con boicotear París 2024 en caso de participación de los deportistas rusos.

El domingo, Zelenski reveló que dirigió una carta a su homólogo francés, Emmanuel Macron, llamando a un bloqueo de los atletas rusos por parte del país anfitrión.