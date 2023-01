El canciller de Rusia afirma haber recibido un mensaje de Blinken mediante su homólogo egipcio

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha recibido un mensaje del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a través de su homólogo egipcio Sameh Shoukry, reveló el canciller ruso este martes.

Lavrov, quien esta jornada se reunió con Shoukry en Moscú, detalló que la carta del jefe de la diplomacia estadounidense trata sobre Ucrania y que en ella solo se hace un llamamiento a "marcharse y parar" la operación militar especial rusa.

"Siempre hemos dicho que Rusia está dispuesta a escuchar cualquier propuesta seria que trate de resolver la situación actual en un contexto integral", dijo Lavrov a los periodistas, acentuando la palabra "seria".

Indicó que el mensaje de Blinken carece de la segunda parte, sobre el "verdadero interés de EE.UU. y Occidente que acaba de expresar el secretario general de la OTAN [Jens] Stoltenberg en Corea del Sur".

"Allí dijo que Rusia debe ser derrotada y que Occidente no puede permitir que Ucrania pierda, porque eso sería una derrota para Occidente y para todo el mundo. Así que se tomó la libertad de hablar en nombre de todos los países del mundo. Y continuó diciendo: por eso la OTAN pondrá en práctica su responsabilidad global", citó Lavrov.

"Todo está claro aquí, no se trata de Ucrania en absoluto, el régimen de Kiev que no tiene ninguna independencia, sino está cumpliendo la voluntad del soberano, es decir, de EE.UUU. y el resto de Occidente, que ha sido suprimido por la voluntad de Washington, que tiene como objetivo no permitir ningún evento que ponga en cuestión las pretensiones de EE.UU. a la hegemonía global", subrayó.