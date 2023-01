Formalizan la acusación contra Alec Baldwin por homicidio involuntario durante el rodaje del 'Rust'

La fiscal del distrito de Santa Fe (estado de Nuevo México, EE.UU.) ha presentado la documentación para formalizar la acusación contra Alec Baldwin por homicidio involuntario en relación con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, a la que el actor disparó accidentalmente durante el rodaje de la película 'Rust' en octubre de 2021.

Además del actor, la armera de la grabación del western, Hannah Gutiérrez-Reed, también fue imputada formalmente con los mismos cargos. Tanto Baldwin, como Gutiérrez-Reed insisten en su inocencia.

En un comunicado presentado ante el primer distrito judicial de Nuevo México, se acusa al actor y a la armera de fallar en el seguimiento de los protocolos básicos de seguridad durante el rodaje.

En particular, Robert Shilling, investigador especial de la Oficina de la fiscal del distrito, acentuó que Baldwin no tenía suficiente capacitación para el manejo de armas de fuego, que no reaccionó a las quejas sobre la seguridad en el set y que puso "el dedo en el gatillo de un arma de fuego real cuando debería haberse utilizado una réplica o una pistola de goma", detalla The New York Times.

Ambos acusados recibirán citaciones para testificar en la corte. Mientras, los fiscales optarán por un juez en vez de un gran jurado para determinar si hay suficientes pruebas para avanzar en el pleito. La decisión puede tardar unos 60 días, informa AP.

Según la legislación del estado de Nuevo México, el homicidio involuntario puede ser castigado con hasta 18 meses en prisión y una multa de 5.000 dólares. Asimismo, los inculpados pueden enfrentarse a cinco años en cárcel obligatorios en caso de aplicarse el segundo grupo de cargos que alegan "imprudencia temeraria".