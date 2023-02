Una provincia canadiense descriminaliza el consumo y posesión de drogas en pequeñas dosis

La provincia canadiense de Columbia Británica descriminalizó a partir de este martes el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de ciertas drogas para el uso personal. Los consumidores mayores de edad de dichas sustancias ya no estarán sujetos a cargos penales y estarán protegidos ante la ley en caso de requerir asistencia médica urgente por una sobredosis.

Esta medida, que estará en vigor hasta el 31 de enero de 2026, permite la posesión de un total de hasta 2,5 gramos de opiáceos, cocaína, metanfetamina y MDMA para el uso personal.

La exención no significa la legalización de las drogas mencionadas, que siguen siendo ilegales en Columbia Británica. Únicamente pretende garantizar que los consumidores que cumplen con las condiciones no sean detenidos, no se enfrenten a cargos penales y no corran el riesgo de confiscación de esos estupefacientes.

Como medida adicional, la Policía ofrecerá la información sobre las ayudas sanitarias y sociales disponibles, así como sobre las opciones locales de tratamiento y rehabilitación.

Al mismo tiempo, la posesión de drogas en cualquier cantidad seguirá siendo un delito en los recintos escolares y en las instalaciones autorizadas para el cuidado de niños. La despenalización no se aplica a los menores de edad, que en el caso de ser descubiertos con cualquier cantidad de estupefacientes están sujetos a la Ley federal de Justicia Penal Juvenil, que en algunos casos les ofrece alternativas a los cargos penales.

Carolyn Bennett, ministra federal para la Salud Mental y Adicciones y ministra adjunta de Sanidad, recordó que cada día se pierden vidas por sobredosis de drogas ilegales, por lo que al apoyar a Columbia Británica con esta exención, el Gobierno canadiense ofrece a la provincia "la capacidad de ayudar a dirigir a las personas del sistema de justicia penal hacia los servicios sanitarios y sociales que necesitan".

Jennifer Whiteside, ministra de Salud Mental y Adicciones de Columbia Británica, recordó también que la criminalización "empuja a la gente a consumir a solas", práctica que puede ser mortal. "Despenalizar a los consumidores de drogas acaba con el miedo y la vergüenza asociados al consumo de sustancias y garantiza que se sientan más seguros a la hora de buscar ayuda para salvar sus vidas", declaró.