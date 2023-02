Ola de allanamientos y despidos de funcionarios en Ucrania: ¿Qué se sabe?

"Aquellos en el sistema que no cumplen con los requisitos fundamentales del Estado y la sociedad no deben sentarse en sillas", señaló Zelenski.

Una serie de redadas masivas en las viviendas de altos oficiales y despidos de directivos se han producido este miércoles en Ucrania.

El presidente del país, Vladímir Zelenski, declaró que habrá nuevas "decisiones de personal". "Ahora hay cierta calma en cuanto al personal. Pero eso no significa que ya se hayan dado todos los pasos necesarios. Habrá decisiones. Aquellos en el sistema que no cumplen con los requisitos fundamentales del Estado y la sociedad no deben sentarse en las sillas", subrayó.

Así, el líder del partido gobernante ucraniano, David Arajamia, comunicó que esta jornada se despedirá a todo el personal directivo de las Aduanas. Por su parte, el empresario Seyar Kurshútov detalló que el jefe de las Aduanas, Ruslán Démchenko, y sus adjuntos Ruslán Cherkásski y Alexánder Shchutski serán destituidos.

Además, el alto funcionario aseguró que "informará al público sobre las detenciones de primavera anunciadas". "Si alguien no está preparado para el cambio, el propio Estado vendrá y le ayudará a cambiar", concluyó.

Registros planificados

Asimismo, Arajamia anunció sobre una serie de redadas planificadas. En concreto, la Oficina Estatal de Investigación (DBR, por sus siglas en ucraniano) llevó a cabo este miércoles allanamientos en los domicilios de los altos cargos del Servicio de Impuestos de Kiev. Desde el DBR señalaron que la jefa del servicio, Oxana Duti, fue desenmascarada por transacciones multimillonarias.

Según los investigadores, Duti abusó de su poder y posición y a cambio de dinero decidía que una serie de empresas no cumplían los criterios de riesgo para el contribuyente. Los oficiales ya han encontrado 158.000 dólares, 530.000 grivnas (14.350 dólares) y 2.200 euros (2.397 dólares), relojes de lujo, coches y otros artículos en la casa de la funcionaria.

Mientras, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Oficina de Seguridad Económica realizaron un registro en la casa del empresario Ígor Kolomoiski, quien tenía paquetes de acciones de las empresas Ukrnafta, la mayor productora de petróleo de Ucrania, y la refinería de petróleo Ukrtatnafta. Las fuentes afirmaron al medio Strana que la investigación es sobre fraude en ambas firmas. Se trata de malversación de productos petrolíferos por valor de 40.000 millones de grivnas (1.083 millones de dólares) y de evasión aduanera por grandes cantidades, precisa el portal.

Poco después, el SBU reveló que destapó planes a gran escala para malversar 40.000 millones de grivnas por parte de antiguos directivos de Ukrnafta y Ukrtatnafta. "Se descubrió que los mecanismos ilícitos estaban relacionados con la evasión fiscal y el blanqueo de dinero", señala el comunicado publicado por el organismo.

Paralelamente, se realizaron redadas en los domicilios del diputado y empresario Vadim Stoliar y el exdirector del Departamento de Contratación Pública del Ministerio de Defensa de Ucrania, Bogdán Jmelnitski.

Además, la casa del exministro del Interior Arsén Avákov fue registrada en relación con el caso de la caída de helicóptero en Brovarý donde fallecieron miembros de la cúpula del Interior de Ucrania, especialmente debido a los contratos para la compra de helicópteros Super Puma. "Los investigadores se comportaron correctamente, aunque la idoneidad de tal ejercicio de investigación parece un poco obtusa", escribió Avákov en su cuenta de Telegram.