Zajárova responde a Macron: ¿Cree que sus cazas lanzarían galletas y dulces en Ucrania?

Las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que un posible suministro de aviones de guerra a Ucrania no llevaría a una escalada son "absurdas", expresó este miércoles en declaraciones a la prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, recoge TASS.

La vocera recordó las palabras del mandatario francés quien indicó que su Gobierno no descarta el envío de aviones de combate a Ucrania y afirmó que "en principio, nada está prohibido". Según Macron, las entregas serían posibles si no conducirían "a una escalada" del actual conflicto, no se usarían para ataques contra territorio ruso y no debilitarían las capacidades de las Fuerzas Armadas francesas.

"Esto es absurdo, lo siento. Me disculpan, por supuesto, pero la disposición de París a suministrar aviones de combate a Kiev fue confirmada por el ministro de Defensa francés, que visitó Ucrania el 28 de enero", aseveró Zajárova.

"¿Está realmente seguro el presidente francés de que si se suministran armas, armamento pesado y aviones al régimen de Kiev para operaciones de combate, no se producirá una escalada de la situación? Me niego a creer que tal lógica pueda venir de un hombre adulto", subrayó.

Asimismo, la vocera ironizó que Occidente "'regala' la paz" con sus suministros a Ucrania. "Al parecer, estos aviones lanzarían galletas y dulces, ¿verdad? Así no es como me parece", señaló.

En este contexto, la alta funcionaria destacó que Moscú condena "la retórica cada vez más agresiva y belicosa de los funcionarios occidentales, que no han tenido reparos en hacer declaraciones altisonantes sobre el conflicto ucraniano".

El mes pasado, varios países occidentales anunciaron su decisión de suministrar tanques a Ucrania. En concreto, Alemania declaró que entregará 14 Leopard 2A6, mientras EE.UU. prometió que enviará 31 tanques Abrams M1.

Por su parte, desde la Cancillería rusa resaltaron que el suministro de tanques no cambiará la situación a favor de Ucrania. "Los suministros de tanques no cambiarán, por supuesto, la situación en beneficio del régimen de Kiev, pero llevan a los países de Occidente a un nuevo nivel de confrontación con nuestro país y nuestro pueblo", sostuvo Zajárova.