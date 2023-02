Hunter Biden pide que se investigue a quienes difundieron datos personales de su portátil

Hunter Biden, hijo del presidente de EE.UU., Joe Biden, ha solicitado a las agencias federales y estatales que abran una investigación contra personas afines al exmandatario Donald Trump y otros individuos a los que acusa de acceder y de difundir datos personales de su computadora portátil.

El equipo legal de Hunter Biden envió el miércoles cartas al Departamento de Justicia y a la Fiscalía de Delaware en las que asegura que existen suficientes razones para investigar a una serie de personas que violaron varias leyes federales y estatales "al acceder, copiar, manipular y/o difundir los datos" del computador personal de su cliente.

En concreto, se pide investigar a Rudy Giuliani, exasesor legal de Trump, que reconoció haber entregado una copia del disco duro del portátil a New York Post poco antes de las elecciones presidenciales de 2020; al exasesor del expresidente republicano, Steve Bannon, y al abogado de ambos, Robert Costello.

Asimismo, el equipo legal solicitó una investigación contra John Paul Mac Isaac, el propietario del taller de Delaware donde Hunter Biden habría dejado en 2019 su portátil para que se lo repararan, si bien nunca regresó a por él. La carta alega que Mac Isaac "eligió trabajar con el abogado personal del presidente Donald Trump", en ese momento Giuliani, para convertir los datos del computador "en un arma contra su padre", facilitando "ilegalmente" información personal de Hunter Biden a New York Post.

Además de las cartas a las agencias gubernamentales, se enviaron misivas a los abogados de Fox News y al presentador de la cadena, Tucker Carlson, en las que les piden que se retracten y se disculpen por "las declaraciones falsas y difamatorias" sobre Hunter Biden emitidas en el programa de Carlson, incluida la insinuación sin evidencias de que él tuvo acceso no autorizado a documentos clasificados encontrados en la residencia de su padre.

¿Qué pasó con el portátil y su contenido?

Por primera vez, el contenido del portátil fue reportado por New York Post antes de las elecciones presidenciales de 2020, aunque en aquel momento la campaña de Biden, así como varios funcionarios de Inteligencia y medios de comunicación estadounidenses, lo desmintieron como parte de una operación de "desinformación rusa" destinada a conseguir la reelección de Donald Trump. Las principales empresas de redes sociales, como Twitter y Facebook, prohibieron entonces que se compartiera información sobre el portátil.

Sin embargo, la autenticidad del computador ha sido verificada desde entonces de forma independiente, y tanto The New York Times como The Washington Post admitieron que su contenido es auténtico.

Los correos electrónicos del portátil detallan la participación de Hunter Biden en numerosas empresas extranjeras, incluido un puesto muy bien pagado en el consejo de administración de una compañía energética ucraniana, así como acuerdos millonarios en China que dependían de la presentación de socios a su padre, o un supuesto plan para organizar la financiación de un contratista del Pentágono para que estudiara agentes biológicos peligrosos en Ucrania.

Las fotografías que, supuestamente, se obtuvieron del ordenador portátil también revelarían las inclinaciones sexuales y el consumo de drogas de Hunter.