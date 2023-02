Republicanos expulsan a Ilhan Omar del Comité de Asuntos Exteriores por sus comentarios contra Israel

Tras un acalorado debate, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de expulsar a la congresista Ilhan Omar del Comité de Asuntos Exteriores, alegando como causa sus comentarios despectivos hacia Israel.

La votación respectiva se cerró con 218 votos a favor y 211 en contra. Durante el debate, representantes de la bancada demócrata acusaron a los republicanos, que tienen mayoría en la cámara baja del Congreso, de perseguir a Omar, que se disculpó por comentarios que hizo en 2019 y han sido considerados por algunos como antisemitas.

"Mi voz se hará más alta y más fuerte, y mi liderazgo será celebrado en todo el mundo, como lo ha sido hasta ahora", sostuvo Omar en su discurso ante la cámara. Asimismo, tuiteó que seguirá hablando "por las familias que buscan justicia en todo el mundo, ya sea que estén desplazados en campos de refugiados o escondidos debajo de la cama en algún lugar, como me ocurrió a mí".

Por su parte, el republicano Michael Guest, reciente jefe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, acentuó que los miembros de su partido se focalizaron en seis declaraciones de la congresista que "en el conjunto de las circunstancias, la inhabilitan para formar parte del Comité de Asuntos Exteriores". Así, remarcó que todos los miembros de la cámara baja que aspiren a ser miembros de dicha comisión deben corresponderse con el "estándar más alto de conducta, debido a la sensibilidad internacional y las cuestiones de seguridad nacional".

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, descartó que la expulsión de Omar se hubiese tomado en respuesta a la destitución similar de los republicanos Marjorie Taylor Greene y Paul Gosar hace dos años.

Apoyo del "estado de apartheid" por motivo de dinero

Ilhan Omar es una de las primeras dos mujeres musulmanas elegidas al Congreso de EE.UU., y la primera en usar allí un hiyab luego de que cambios en las normas internas permitieran a los congresistas llevar la cabeza cubierta por razones religiosas, recoge AP. Tras llegar al Congreso en 2019, no tardó en chocar con los republicanos y con el entonces presidente Donald Trump, al tiempo que generó polémica por unos tuits en los que decía que los legisladores que apoyan a Israel se guían por el dinero.

"Todo gira en torno a los Benjamines, nena" ('It's all about the Benjamins, baby', en inglés)", escribió, apelando a una jerga en la que esa frase significa montones de dinero, ya que la cara de Benjamín Franklin aparece en el billete de 100 dólares de EE.UU. De esta forma, Omar criticó al Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus siglas en inglés). Tras ser preguntada sobre quién cree que paga a los congresistas que apoyen a Israel, la política respondió. "El AIPAC".

Los comentarios de Omar provocaron reproches públicos por parte de la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y otros demócratas, que manifestaron que la congresista se había extralimitado. Tras ello, Omar se disculpó. No obstante, en mayo de 2021 volvió a arremeter contra Israel, tachándolo de "Estado de apartheid" en relación al tratamiento que le da a los palestinos.