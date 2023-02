Kiev acoge una cumbre UE-Ucrania: ¿qué asuntos se debatirán y qué se espera del evento?

La capital ucraniana acoge este viernes una cumbre Unión Europea-Ucrania, el primer evento de este nivel en el país desde el inicio del conflicto bélico con Rusia y desde que en junio pasado se le otorgara el estatus de candidato a la adhesión al bloque europeo.

La jornada anterior, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el alto representante de la Unión Europea sobre Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y otros 14 comisarios del bloque llegaron a Kiev en tren para reunirse con el Gobierno de Ucrania y participar de la cumbre.

También es la primera vez que un grupo tan grande de altos funcionarios europeos se reúne en una zona de conflicto.

Un representante de la UE declaró a periodistas en Bruselas el miércoles que el programa detallado del evento se mantiene en secreto "por razones de seguridad", pero indicó que los asuntos a debatir incluirán los siguientes:

El proceso de adhesión de Ucrania a la UE

La respuesta de la UE al conflicto en forma de asistencia a Ucrania y sanciones contra Rusia

El plan de paz elaborado por el presidente ucraniano Vladímir Zelenski

La seguridad alimenticia global

Es posible que los políticos también discutan el manejo de los fondos proporcionados a Kiev en forma de ayuda militar, económica y humanitaria.

En el contexto de la solicitud de membresía de Ucrania, se prestará una atención particular a las reformas, particularmente en materia de lucha contra la corrupción, que el Gobierno ucraniano debe llevar a cabo para poder ingresar en la UE, precisó el diplomático europeo, citado por Tass.

La cumbre finalizará con la adopción de una declaración conjunta y una rueda de prensa que no se transmitirá en directo por razones de seguridad.

The Guardian informa este viernes que la delegación europea tratará de moderar las expectativas de Kiev sobre una incorporación acelerada al bloque. En esta línea, los políticos intentarán hacerlo de manera que no reduzca la moral bélica de Ucrania. El diario cita a un alto diplomático que explica que cada país candidato debe completar un largo camino de requisitos y que Ucrania no es excepción.

Asimismo, el medio británico menciona un borrador del comunicado de la cumbre en el cual se señala que la UE confirma su compromiso con la integración europea de Ucrania y que los pasos posteriores son posibles una vez que sean cumplidas las condiciones planteadas al país candidato.

Por su parte, se espera que durante el encuentro Kiev presione para que se definan unos plazos más concretos respecto a su camino hacia el seno europeo.

Mientras, el diario Politico reportó hace varios días, citando al primer ministro ucraniano Denís Shmygal, que Kiev espera lograr el ingreso en la UE dentro de dos años, un optimismo que no es compartido en Bruselas.

Antes de la llegada de los políticos europeos, la dirección política ucraniana se vio sacudida por una serie de dimisiones de altos funcionarios gubernamentales en medio de escándalos por irregularidades y corrupción. La lista de renuncias incluye a figuras como el viceministro de Defensa, el jefe adjunto de la Oficina presidencial o el fiscal general adjunto. Asimismo, se produjeron registros en las casas y oficinas de varios funcionarios del país.