"Una idea genial": un juez del Supremo ironiza sobre el supuesto 'plan' para dar un golpe en Brasil

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, confirmó que el senador Marcos do Val le había hablado del supuesto plan de dar un golpe de Estado, en el que estarían implicados el expresidente Jair Bolsonaro y el exdiputado Daniel Silveira.

Marcos do Val, senador aliado de Bolsonaro, declaró el jueves que parte del plan consistía en grabar sin autorización una conversación que pusiera en entredicho la imparcialidad de De Moraes, que también lidera el Tribunal Superior Electoral (TSE). Los bolsonaristas le acusan de interferir a favor de Luiz Inácio Lula da Silva.

"La genial idea era ponerle una escucha al senador y, a partir de esa grabación, podrían pedir mi destitución de las investigaciones [de 'fake news' y actos antidemocráticos abiertas contra Bolsonaro]", comentó De Moraes.

"Lo que no es oficial, no existe"

El juez aseguró que cuando Do Val se lo explicó, le pidió que declarase sobre el caso, pero este se negó a poner "sobre el papel" sus acusaciones.

"Le pedí al senador que si lo reafirmaba y lo ponía en un papel, yo de inmediato le tomaría declaración. El senador dijo que era un tema de inteligencia y que, lamentablemente, no podía confirmarlo. Me levanté, me despedí y agradecí su presencia. Lo que no es oficial, para mí, no existe", comentó.

El magistrado destacó que las autoridades seguirán con las pesquisas del caso. "Las investigaciones de la Policía continúan y vamos a analizar la responsabilidad de todos aquellos implicados en la tentativa del golpe", aseveró.

El pasado 8 de enero, hordas de bolsonaristas radicales asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, en el ataque más grave contra la democracia desde la dictadura.

