Canciller de Perú reconoce que no tienen pruebas de que las protestas sean apoyadas por criminales

"No tenemos ninguna evidencia", admitió Ana Cecilia Gervasi en entrevista con The New York Times, desestimando así declaraciones previas de Boluarte.

La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, reconoció que la Administración de Dina Boluarte no cuenta con pruebas de que las manifestaciones antigubernamentales sean financiadas por grupos criminales, como aseguró la mandataria la semana pasada.

"No tenemos ninguna evidencia", admitió Gervasi en entrevista con The New York Times. No obstante, la canciller aseguró que los grupos presentes en las multitudinarias movilizaciones "están siendo financiados, definitivamente, por alguien".

El pasado 24 de enero, Boluarte responsabilizó a "grupos radicales" y "gente manipulada" por generar "el caos y la violencia" en el país andino. Desde el 7 de diciembre, miles de peruanos han salido a las calles a protestar por la destitución de Pedro Castillo, su posterior encarcelamiento y la juramentación de Boluarte, entonces vicepresidenta de la nación.

"No es una protesta pacífica. Es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales, que tienen una agenda política" y una agenda económica "basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando", afirmó la mandataria interina en un mensaje a la nación.

Pese a reconocer que no hay pruebas, la canciller afirmó que en breve las tendrán. "Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto", dijo.

Para la ministra de Exteriores, los grupos criminales "son los que se benefician del caos que hay en el país".

Protestas activas

Este viernes continúan las movilizaciones en 27 provincias del país, con 78 bloqueos en vías nacionales. Durante esta jornada se registró la paralización parcial de actividades en Andahuaylas (departamento de Apurímac) y San Román (Puno).

Hasta ahora, la Defensoría del Pueblo ha documentado 59 víctimas fatales en el marco de las manifestaciones: 47 civiles fallecieron en enfrentamientos, 11 más por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, y un policía perdió la vida en hechos de violencia.