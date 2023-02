Bolsonaro, desde Miami: "No vamos a renunciar a Brasil"

En su primer discurso público tras dejar el cargo de presidente de Brasil, Jair Bolsonaro declaró el viernes que está recargando energías y, en tono nostálgico, aseguró que si hubiera permanecido cuatro años más en el poder el PIB del país ascendería en el 'ranking' mundial.

"No vamos a renunciar a Brasil. Recargo las pilas en momentos como este. Cada día que pasa me apasiono más por Brasil", aseguró el exmandatario en un evento organizado en Miami por la organización estudiantil conservadora Turning Point USA, bajo el lema 'El poder del pueblo'.

Los partidarios de Bolsonaro que asistieron al evento corearon frases como "Lula ladrón, tu lugar está en la cárcel", "nuestra bandera jamás será roja", y "2026". El político ultraderechista destacó los logros económicos de su Gobierno y las ayudas sociales prestadas a la población.

Sin mencionar directamente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro afirmó tener la certeza de que "Brasil no se acaba con el actual Gobierno".

"A veces me preguntaba: 'Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer un sacrificio así [al ser elegido]?' Entonces, empecé a cambiar [y decir]: 'Dios mío, muchas gracias por esta oportunidad'. No hay mayor satisfacción que la del deber cumplido. Tener la conciencia de que hicimos lo mejor", expresó.