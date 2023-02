"Más de 60 asesinados, ¿y qué dicen los imperialistas?": Ortega denuncia la hipocresía de Occidente

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció la hipocresía de las llamadas "democracias occidentales" con "sus campañas terroristas", que ha alimentado el golpe de Estado en Perú contra Pedro Castillo.

"El pueblo está protestando, sí, el pueblo se está movilizando; es la gente humilde, la gente pobre, es la gente trabajadora la que se está manifestando todos los días ahí en Perú", expresó tras una reunión con el canciller de la República Islámica de Irán, Hossein Amirabdollahian. Ortega recordó que ya hay "más de 60 asesinados" en las movilizaciones que exigen la renuncia de la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte.

"¿Y qué dicen los imperialistas de la Tierra? ¡Nada! ¡Ahí no pasa nada! No hay condena, no hay condena de las Naciones Unidas", manifestó, indicando que son ellos mismos los que "alimentan esos crímenes" y no reconocen las demandas del pueblo peruano.

"Los enemigos de la paz, como bien sabemos, quieren seguir manteniendo sus políticas imperialistas, hegemonistas, colonialistas, neocolonialistas, no solamente en lo que ellos han llamado el patio trasero de los Estados Unidos, que es América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Para ellos el mundo es su patio trasero", aseveró.

Sin embargo, aseguró que "en medio de todas estas situaciones dramáticas" hay nuevos vientos que "dan más fortaleza para seguir luchando por la soberanía", la unidad de los pueblos y la paz.