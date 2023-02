Portugal anuncia el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania, pero "algunos están inoperativos"

El suministro se concretaría a finales de marzo, pero de momento el Gobierno portugués no ha especificado la cantidad de carros de combate que entregará a Kiev.

El primer ministro de Portugal, António Costa, anunció este sábado que su país entregará tanques Leopard 2 de fabricación alemana al Ejército de Ucrania, precisando que el envío se llevaría a cabo a finales de marzo, informa la prensa local.

Costa señaló que actualmente está en negociones con Berlín para obtener las piezas necesarias para reparar "algunos de los tanques que no están operativos" en el inventario de las Fuerzas Armadas portuguesas.

El jefe del Ejecutivo no reveló cuántos tanques cederá a Kiev, señalando que "eso se anunciará a su debido tiempo". Aseguró que el envío de los blindados no pondrá en peligro la capacidad del Ejército portugués en términos de equipamiento. "Obviamente, Portugal también tiene obligaciones en el marco de la OTAN, que no podemos dejar de cumplir en términos de nuestra disponibilidad de equipos para intervenciones en caso de necesidad", afirmó Costa.

Escasez de piezas

Además, el primer ministro reveló que los Leopard 2 no son los únicos que actualmente experimentan escasez de componentes, sino que algo similar también ocurre con otros equipos militares. Es por eso que "estamos trabajando con los fabricantes para asegurar la cadena de suministro necesaria, de cara a recuperar los tanques inoperativos" y demás equipos, para más adelante "proporcionar a Ucrania mejores medios para su defensa", agregó.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Portugal, el almirante António Silva Ribeiro, dijo anteriormente que su país cuenta con 37 tanques Leopard 2, mientras que medios locales reportaron que la mayoría de esos vehículos no funcionan. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa rechazaron realizar comentarios al respecto por razones de seguridad.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, anunció a principios de esta semana que Kiev recibiría entre 120 y 140 unidades de los principales tanques occidentales, en una "primera ola" de suministros de una coalición de 12 países miembros de la OTAN o candidatos a unirse al bloque, como Finlandia.

"Ni una sola munición real"

Este viernes se informó que António Costa se había negado a suministrar los tanques Leopard 2, y entre los motivos se especuló el alto costo que implica su operación. Además, se reportó que el Ejército portugués "no tiene y nunca tuvo ni una sola munición real" para esos vehículos, sino solo municiones de entrenamiento. "Podríamos ofrecer unos 4 – 5 tanques, pero no tenemos ni municiones, son muy caras. Las más baratas cuestan 10.000 euros cada una (casi 10.800 dólares). En Ucrania, un tanque dispara 60 municiones diarias. Ahora, imagine si los 300 vehículos [la cantidad pedida por Vladímir Zelenski] dispararan 40 rondas al día", dijo una fuente militar citada por el diario SOL.

El Leopard 2, que es considerado uno de los mejores tanques del mundo, no cuenta con el respectivo suministro de repuestos y en caso de que se descomponga en el campo de batalla, podría ser abandonado. "Y está el temor de que los vehículos caigan en manos de los rusos, que podrían descifrar los secretos de su tecnología. Básicamente se puede decir que son buenos tanques para un desfile militar", agregó la fuente.