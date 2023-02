¿Qué pasó con el segundo supuesto globo espía chino?

Después de anunciar el pasado jueves el avistamiento de un presunto globo espía de China en EE.UU., el Ministerio de Defensa estadounidense informó de un segundo aparato similar que sobrevolaba el territorio de América Latina. Sin embargo, Washington no dio a conocer ningún detalle sobre la trayectoria o características técnicas del aparato, que más tarde fue visto en al menos dos países latinoamericanos.

La primera nación en declarar la incursión del globo en su espacio aéreo fue Costa Rica.

El director general de la Aviación Civil costarricense, Fernando Naranjo Elizondo, señaló el sábado en una entrevista con CRHoy.com que de momento es imposible determinar el origen de dicho objeto volador.

"No sabemos si el globo siguió volando a la altura que tenía, era un globo que mantuvo una altura poco variable, pero no sabemos si en la noche el globo cayó, si siguió subiendo o qué trayectoria siguió, no tuvimos ningún reporte de aeronaves o de personas", explicó.

Además, indicó que las autoridades costarricenses no recibieron ninguna comunicación por parte de Washington, por lo que no pueden confirmar o negar que el artefacto pudiera estar relacionado con el informe del Pentágono.

"No representaba una amenaza"

Posteriormente, la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) anunció el ingreso a su espacio aéreo de un objeto volador en forma de globo.

"El día 3 de febrero de 2023 en horas de la mañana, el Sistema de Defensa Aérea Nacional, detectó un objeto sobre los 55.000 pies de altura [16,8 kilómetros], que ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país, movilizándose a una velocidad promedio de 25 nudos [46 km/h], identificándose en él, características similares a las de un globo", reza el comunicado, publicado este sábado.

La institución realizó el seguimiento del aparato hasta que abandonó la zona controlada por Colombia y determinó que el objeto "no representaba una amenaza" para la seguridad y defensa nacional. La FAC también anunció que realiza las averiguaciones y coordinaciones necesarias con diferentes países para establecer el origen del globo.