Españoles protestan contra proyecto de ley de Protección Animal que excluye a perros de caza

Miles de personas marcharon este domingo en 44 ciudades de España para protestar contra el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal que excluye a los perros de caza y otros animales involucrados en actividades rurales tradicionales.

La protesta, convocada por la Plataforma NAC (No A la Caza), se produce cuatro días antes de que el Parlamento vote sobre el nuevo proyecto de ley de derechos de los animales propuesto por el partido gobernante. Los manifestantes, algunos acompañados por sus mascotas, acudieron a los diferentes puntos de encuentro portando carteles con las frases: "Matar no es un deporte", "Perros de casa, no de caza" o "Mismos perros, misma ley".

La organización considera que no tiene sentido que ciertos canes queden protegidos y amparados por ley y otros no, algo que supondría perpetuar el maltrato animal en España. Además, aseguran que excluir a los perros de los cazadores en la nueva ley supone un "retroceso y puro racismo obsoleto", recogen medios locales.