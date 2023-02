Tanques M1 Abrams: ¿lastre o impulso para Ucrania?

Los 31 tanques M1 Abrams que Estados Unidos se comprometió a suministrar a Ucrania a finales de enero podrían acabar siendo un lastre para Kiev, en vez de procurarle ventajas en el campo de batalla. Así lo estima el diario británico The Financial Times en un artículo publicado este domingo en el que pone de relieve la complejidad de la logística y del mantenimiento que requieren estos blindados.

Los M1 Abrams, que pesan entre 68 y 74 toneladas, tienen un motor de turbina que les confiere más aceleración frente a los motores diésel, si bien este tipo de planta propulsora consume mucho combustible y necesita de un meticuloso mantenimiento, recuerda el periódico.

El medio recoge el testimonio de John Nagl, exjefe de un pelotón estadounidense durante la guerra del Golfo (1991) que también tomó parte en la invasión de Irak en 2003, que recuerda cómo sus soldados "pasaron mucho tiempo literalmente golpeando los filtros de aire" del tanque, preocupados porque el motor "ingería arena y no funcionaba". Nagl subraya que el M1 Abrams es "un tanque estupendo", aunque recalca que "es estadounidense y el modo de guerra estadounidense exige toda la logística del mundo".

Por otra parte, los Abrams necesitan "tipos de maquinaria completamente diferentes" respecto a los tanques occidentales prometidos a Ucrania por otros países (Challenger 2, Leopard), por lo que la capacitación general de las tripulaciones ucranianas, que tendrán que aprender el manejo de "dispositivos específicos", llevará más tiempo, recoge el diario.

Otro factor importante es la logística, dado que los carros de combate de Washington necesitan un suministro estable de piezas de repuesto en grandes cantidades. A diferencia de los Leopard, que tienen su red de suministro en Europa, los Abrams tienen la suya en EE.UU. Además, su depósito de combustible de 500 galones (unos 1.890 litros) debe llenarse con combustible para aviones, que es más difícil de encontrar que el diésel.

Antes de entregar las 31 unidades de Abrams a Kiev, Washington tendrá que fabricarlas. En cuanto a la compañía productora General Dynamics, que puede fabricar una docena de Abrams mensualmente en su planta en el estado de Ohio, debería recibir instrucciones del Pentágono sobre si dar prioridad a los pedidos para Ucrania frente a otros encargos.

Sistema de adquisiciones imperfecto

Por todo ello, The Financial Times concluye que estas dificultades no solamente hacen los Abrams "menos óptimos" para ejércitos como el ucraniano, que necesita "armas que funcionan bien", sino que evidencia "escollos del complicado sistema de adquisiciones de defensa" de EE.UU.

En este contexto, el diario cita un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. del Congreso en el que el organismo arremetía contra el Pentágono, cuestionando "sistemas de armas que históricamente no han tenido rival en cuestión de superioridad, pero que, por regla general, tardan mucho más en instalarse, cuestan más y ofrecen menos capacidades de las previstas inicialmente".