¿Castigo a Lasso? El 'no' se impone en el referéndum de Ecuador y el correísmo arrasa en comicios locales

El domingo los ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en las elecciones seccionales —para escoger alcaldes y prefectos— y participar en un referéndum impulsado por el presidente del país, Guillermo Lasso, con el cual buscaba hacer reformas a la Constitución en diversos temas.

Sin embargo, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), en ambas elecciones los resultados no fueron los esperados por el mandatario y sus aliados políticos. En las seccionales, el correísmo y el movimiento indígena sacaron ventaja, mientras que en el referéndum el 'no' se impuso en las ocho preguntas que se hicieron a la ciudadanía.

La noche del lunes, aún sin terminar el escrutinio del referéndum, Lasso ya anticipó y admitió la derrota. Dijo que el objetivo del plebiscito fue escuchar al pueblo, "sea cual sea su pronunciamiento".

"Cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo [...] Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al Gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad", enfatizó el mandatario, en un breve mensaje que ofreció a la nación.

Dijo que, además del Gobierno, fue un llamado para toda la dirigencia política. "Nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones, que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente", expresó Lasso, quien en mayo próximo cumple dos años de mandato.

Ante este panorama adverso en los comicios, el mandatario convocó a toda la dirigencia nacional "a construir un gran acuerdo".

Invitó a quienes recibieron el respaldo popular en los comicios seccionales a trabajar en conjunto. "Las delicadas tareas que les han sido encomendadas exigirán de su máximo compromiso y dedicación, y para ello el Gobierno del Ecuador tendrá la mano extendida, para colaborar con ustedes en lo que esté a nuestro alcance", añadió.

De esta manera, Lasso suavizó su tono, luego que en enero pasado, durante una entrevista con un medio local, calificara de "antipatriotas" a quienes promovían el 'no' en el referéndum.

"Esos que dicen vota 'no' son antipatria, son aquellos a los que no les interesa el futuro del país, aquellos que no les interesa la seguridad de la familia ecuatoriana, es una irresponsabilidad [...] Es un antipatriota, aquellos que son felices si al Ecuador le va mal", dijo en esa oportunidad.

Resultados del referéndum

De acuerdo con el organismo electoral, con más del 97 % de las actas procesadas en todas las preguntas, los resultados son los siguientes:

1.- ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?

Sí 48,60 %

No 51,40 %

2.- ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?

Sí 43,42 %

No 56,58 %

3.- ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?

Sí 47,19 %

No 52,81 %

4.- ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 % del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?

Sí 45,73 %

No 54,27 %

5.- ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?

Sí 42,48 %

No 57,52 %

6.- ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del CPCCS para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?

Sí 42,25 %

No 57,75 %

7.- ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

Sí 44,74 %

No 55,26 %

8.- ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

Sí 44,20 %

No 55,80 %

Seccionales

En cuanto a las elecciones seccionales, se eligieron a los prefectos y viceprefectos de 23 de las 24 provincias del país, 221 alcaldes municipales, 1.307 concejales urbanos y rurales, y 4.109 vocales de juntas parroquiales.

En esos comicios, de acuerdo con los datos del CNE, la Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa, ganó las prefecturas en al menos nueve provincias, incluyendo las tres más pobladas del país: Pichincha, Guayas y Manabí; a las que se le suman Imbabura, Azuay, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Cañar.

Estas nueve provincias suman alrededor de 11,7 millones de personas, que totalizan aproximadamente el 67 % de la población de todo el país, que alcanza los 17,5 millones.

En Pichincha, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena fueron reelectos Paola Pabón, Leonardo Orlando, Johana Núñez y José Daniel Villao, respectivamente, quienes ya gobernaban esas entidades desde mayo de 2019.

En Guayas fue elegida la presidenta de la RC, Marcela Aguiñaga; en Azuay Juan Cristóbal Lloret, en Sucumbíos Yofre Poma, en Imbabura Richard Calderón y en Cañar Marcelo Jaramillo.

Además, la RC se quedó con más de 60 alcaldías, incluyendo las dos principales alcaldías del país, la de Quito, donde ganó Pabel Muñoz; y la de Guayaquil, donde el triunfo fue para Aquiles Álvarez.

La victoria de Álvarez fue catalogada por la RC como "histórica", puesto que acabó con 31 años de gobierno del derechista Partido Social Cristiano (PSC) en Guayaquil.

"Quisieron acabar con nosotros, pero no se dieron cuenta de que éramos millones de semillas. Después de más de seis años de persecución, de quitarnos la personería jurídica de nuestra organización política, de encarcelar injustamente a nuestros compañeros y a otros obligarlos a vivir en el exilio, en estas elecciones seccionales 2023 demostramos que somos la principal y mayor fuerza política del Ecuador. Estamos más vivos que nunca", se pronunció la RC.

El movimiento correísta también celebró que el pueblo dijera "no" al referéndum de Lasso que, consideran, "no soluciona los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza".

"Un triunfo del pueblo"

El partido Pachakutik, brazo político del movimiento indígena ecuatoriano, se alzó con al menos cinco prefecturas, según los datos del CNE.

De acuerdo con esos resultados, ganó Aníbal Coronel en la provincia de Bolívar, Lourdes Tibán en Cotopaxi, Tiyua Uyunkar en Morona Santiago, Manuel Caizabanda en Tungurahua y José Toapanta en Napo.

Desde el movimiento celebraron estas victorias y también los resultados del referéndum, luego de promover el voto por el 'no'. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que fue un "triunfo del pueblo".

"Quienes sentimos las verdaderas necesidades e injusticias dijimos ocho veces no a la consulta tramposa", expresó.

Derecha separada

Aparte del correísmo y Pachakutik, el derechista PSC, el gran derrotado en Guayas, se quedó con tres prefecturas, las de las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.

El líder de esa organización, Jaime Nebot, se pronunció la noche del lunes, y señaló que los ciudadanos usaron el referéndum para "castigar" a Lasso "y decirle no a su Gobierno".

El PSC fue un aliado de Lasso, al que ayudó a llegar a la presidencia en 2021, pero ahora han marcado distancia. "Dimos nuestros votos a un hombre que nos traicionó, al hacer absolutamente lo contrario a lo que se planteó en la campaña. Era totalmente posible realizar una administración eficaz y al mismo tiempo solidaria, que beneficiara a todos los ecuatorianos", señaló Nebot.

Añadió que la política económica y social de Lasso ha sido "totalmente errada, y liquidó la posibilidad de crecer con una política 'impuestera' (sic) desalmada que redujo los ingresos e incremento los gastos y el costo de vida de los ecuatorianos".

Mencionó que "esto terminó con su popularidad", al punto que "el pueblo considere a cualquiera mejor que él".

CPCCS y consulta popular

En la jornada del domingo también se eligieron a los siete miembros principales y siete suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un organismo que forma parte, junto con la Defensoría y la Contraloría, de la función de transparencia y control social en Ecuador.

Esos siete miembros son: tres mujeres, tres hombres y un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior.

En la papeleta de mujeres, con el 97,62 % de las actas procesadas, hasta ahora las escogidas son Yadira Saltos, Mishelle Calvache y Nicole Bonifaz; entre los hombres, con un porcentaje similar de tarjetas electorales contadas, se adelantan Augusto Verduga, Alembert Vera y Andrés Fantoni; mientras que por los pueblos y nacionalidades indígenas, el conteo lo lidera Johanna Verdezoto.

Además de los comicios seccionales, la elección del CPCCS y el referéndum, el 5 de febrero también se realizó una consulta popular en la parroquia rural Sevilla Don Bosco, ubicada en el cantón Morona, de la provincia de Morona Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, para decidir si pasaban a ser cantón (municipio).

Con el 67,74 % de las actas procesadas, el "sí" lidera la votación con el 83,57 % de los votos; lo que significa que Sevilla Don Bosco, cuya población es de mayoría indígena shuar, pasará a ser el cantón 222 del país suramericano, tras 20 años de lucha.

