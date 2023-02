Radican la reforma penal en Colombia que busca que las cárceles no sean "escuelas del delito"

El Gobierno colombiano introdujo este lunes ante el Congreso el 'Proyecto de Ley de Modernización y Humanización al Sistema Penitenciario', conocido como reforma a la Justicia, que busca la modernización del sistema penal y la reparación de las víctimas.

El titular del Ministerio de Justicia, Néstor Osuna, junto al jefe de la cartera del Interior, Alfonso Prada, y un grupo de parlamentarios de la bancada del Pacto Histórico, entregaron el documento –que consta de 85 artículos– al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

Durante la radicación del proyecto de ley, Osuna aseguró que el sistema carcelario actual "no resocializa" y "vulnera los derechos de las víctimas". Del mismo modo, consideró que la legislación vigente no le "ofrece seguridad a la ciudadanía", por lo que no ha logrado disminuir "significativamente los índices de criminalidad".

Los principales temas

En varios videos, el ministro de Justicia explicó en sus redes sociales el alcance de esta propuesta, que busca principalmente modernizar el sistema penal y evitar que siga siendo "puramente carcelero", lo que en su opinión hace que los recintos penitenciarios se conviertan en "escuelas del delito".

Para Osuna, las cárceles actuales no le ofrecen "sensación de seguridad" a la ciudadanía y no contribuyen a la reparación de las víctimas.

En este hilo de siete videos cortos voy a explicar lo que queremos cambiar del sistema penitenciario con el proyecto de ley que presentaremos al Congreso. El propósito es cambiar para que la sociedad viva más segura. 1/7 pic.twitter.com/ZltSkz5HA4 — Néstor Osuna (@osunanestor) February 5, 2023

El también jurista y profesor universitario desestimó que este proyecto proponga rebajas en las penas o excarcelaciones masivas, y aclaró que lo que se busca es que los privados de libertad reciban algunos beneficios si superan un proceso de resocialización, a través de cursos, trabajos, culminación del bachillerato o aprendizaje de un oficio.

Estas medidas ya habían sido asomadas previamente, cuando se adelantó que se mejoraría la medida que permite a los reclusos salir durante el día de las cárceles para realizar las actividades de resocialización y regresar en las noches para pernoctar en ellas.

Entre otros planteamientos, también se propone el fortalecimiento de la prisión domiciliaria; ahondar en la "justicia restaurativa" o reparación de las víctimas para "reestablecer el tejido social que se rompió con el delito"; y "mejorar las condiciones de las personas condenadas".

