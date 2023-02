El científico chino que editó los genes de tres bebés asegura que están felices y pide que sean respetadas

He Jianku, el polémico científico chino que creó las primeras bebés 'editadas genéticamente', aseguró en una entrevista al diario South China Morning Post que actualmente estas niñas se encuentran viviendo felizmente en compañía de sus padres.

En noviembre de 2018, He afirmó haber utilizado tecnología de edición de genes CRISPR-Cas9 para modificar el genoma de los embriones de dos gemelas, nombradas posteriormente como Lulu y Nana, que se encontraban en fase de gestación para que presentaran inmunidad al VIH. Al año siguiente, se dio a conocer el nacimiento de otra niña, conocida con el nombre de Amy, que también fue manipulada genéticamente.

"Tienen una vida normal, pacífica y sin perturbaciones", aseguró el investigador, quien subrayó que "este es su deseo y debemos respetarlas". Cuando se le preguntó si estaba angustiado por el futuro de las bebas, respondió que tenía "grandes expectativas para ellas", aunque también "una gran inquietud".

Anteriormente, He Jiankui había precisado que el experimento llevado a cabo junto con su equipo de investigación fue un éxito, por lo que intentó que sus resultados fueran aceptados por Nature y la revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, su trabajo inmediatamente fue cuestionado por la comunidad científica y no fue publicado ni en esas, ni en otras revistas científicas. "El equipo en realidad no reprodujo la mutación conocida", señaló He, indicando que estos "crearon nuevas mutaciones, que podrían conducir a la resistencia al VIH, pero tal vez no".

En cuanto al consentimiento informado como parte del estudio, mencionó que sus colaboradores estaban obligados a monitorear el estado de salud de las niñas para sus familias. "Después de los 18 años, las niñas decidirán si se hacen seguimientos médicos para sus necesidades individuales", reiteró He Jiankui, aseverando que se comprometieron "a hacer esto durante toda su vida".

En diciembre de 2019, fue culpado por un tribunal chino de realizar prácticas médicas ilegales, siendo condenado a una pena de prisión de tres años, así como a pagar una multa de alrededor de 430.000 dólares. En abril del año pasado, fue puesto en libertad. "Lo hice demasiado rápido", mencionó el académico, agregando que en los últimos cuatro años aprendió de esta situación.

Perspectivas a futuro

Por último, He Jiankui manifestó que fue invitado a la Universidad de Oxford (Reino Unido) para hablar sobre el uso de la tecnología CRISPR en la medicina reproductiva. Asimismo, confirmó que abrió un laboratorio en Pekín para desarrollar tratamientos económicos con el fin de curar extrañas enfermedades genéticas, como la distrofia muscular de Duchenne.

"Tengo una visión a largo plazo, que es que cada uno de nosotros esté libre de enfermedades hereditarias", concluyó.