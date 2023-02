"No dice nada": López Obrador critica a exembajador de EE.UU. que testificó en juicio a García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Anthony Wayne, exembajador de EE.UU., por las declaraciones que realizó durante el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

"No dice nada, cuando había una relación, y eso se puede probar, estrechísima, íntima, entre las agencias de Estados Unidos y el Gobierno de México, y resulta que no sabía", señaló el mandatario.

Al testificar la víspera durante el proceso que se lleva a cabo en EE.UU., Wayne, embajador de EE.UU. en México de 2011 a 2015, reconoció que se reunió en varias ocasiones con García Luna. Uno de esos encuentros fue en la casa del entonces poderoso funcionario, pero no le pareció ostentosa. Lo único que le extrañó fue que tenía un acuario inmenso.

"Solo le llamó la atención la pecera en la casa de García Luna. Para los que no tienen todos los elementos, sería muy bueno que se hiciera una reconstrucción sobre la época, sobre lo que se vivía en ese entonces, porque este embajador vino a sustituir a un embajador que se confrontó con Felipe Calderón", dijo López Obrador.

#ConferenciaPresidente. Destaca @lopezobrador_ que ayer el ex embajador de EU en México, Anthony Wayne, no reveló nada sobre lo que se supo de la colaboración de las agencias norteamericanas con Genaro García Luna pic.twitter.com/kqpvAPTXug — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 7, 2023

Se refirió así a Carlos Pascual, quien fue embajador de EE.UU. en México menos de dos años, de agosto de 2009 a marzo de 2011, y que, según cables de Wikileaks, descubrió y denunció las anomalías que estaban ocurriendo en las instituciones de Seguridad de México que encabezaba García Luna.

El presidente se confundió de fechas, ya que afirmó que Wayne, el sucesor de Pascual, llegó a México en 2010, que fue al año de más violencia, más enfrentamientos y asesinatos, cuando se elevó como nunca antes el índice de letalidad. En realidad, el diplomático comenzó a ocupar su puesto en agosto de 2011.

"¿Cómo que no se enteró de nada, que nada más convivió con García Luna?", cuestionó el mandatario, aunque aclaró que todavía hay que esperar a que transcurra el juicio porque es probable que testifique el anterior embajador.

Hoy también testificó el ex embajador de 🇺🇸 en 🇲🇽, Antonhy Wayne, quien se limitó a señalar que conoció a #GenaroGarcíaLuna por reuniones de trabajo y que recuerda que le costaba trabajo hablar de manera fluida.🧵👇🏻 pic.twitter.com/ShydZdPetj — Eunice Rendón (@EuniceRendon) February 6, 2023

¿Sobornos?

López Obrador también respondió al escándalo por los supuestos sobornos que habría recibido el diario El Universal por parte de García Luna y que fueron revelados en la audiencia del lunes.

"Vamos a esperarnos porque todavía esto no termina. En efecto, no hacer juicios anticipados. Vamos a ver qué resuelven los jueces (...) porque van a venir más testimonios, y como que tenemos también que actuar con mucha responsabilidad, sin ocultar nada. Tener elementos sólidos, creíbles y no hacer conjeturas", dijo.

La víspera, Héctor Villarreal Hernández, un colaborador convocado por los fiscales, denunció que el diario El Universal recibía 25 millones de dólares mensuales para realizar coberturas positivas sobre García Luna.

El testigo fue secretario de Finanzas del estado de Coahuila durante el Gobierno que encabezó Humberto Moreira (2005-2011) y declaró bajo juramento que, por órdenes del propio gobernador, se desviaban millones de recursos públicos principalmente para campañas políticas, pero también para pagar coberturas positivas en medios de comunicación a través de sobornos.

🚨Efectivamente, existen las facturas de las que se habla en el Juicio contra García Luna de sobornos a El Universal, procedentes del Secretario de Seguridad, utilizando como pantalla al gobierno de Coahuila.Algunas incluyen la leyenda “sin folio”para evitar su auditoría. pic.twitter.com/dj1xetnoae — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) February 7, 2023

Según su testimonio, El Universal, uno de los diarios más antiguos e importantes del país, se benefició de este mecanismo de corrupción, ya que habría comenzado a recibir recursos luego de que García Luna le solicitara a Moreira ayuda para llegar a un acuerdo con el dueño del periódico, Juan Francisco Ealy Ortiz.

"El acuerdo sería de 25 millones de pesos mensuales a El Universal para apoyarlo, se pagaría a dicho medio con recursos del estado. Moreira me pidió que viajara a la Ciudad de México y me reuniera con Sergio Montaño para pagar el primer dinero en efectivo. Este señor, Montaño, trabajaba para García Luna", dijo.

A partir de entonces, agregó, él mismo habría llevado a la sede del diario el dinero en varias ocasiones, en efectivo y en maletas negras.

Para sustentar sus acusaciones, el testigo presentó una factura por 11,5 millones de pesos (que en ese momento representaban alrededor de 900.000 dólares) por la que supuestamente el Gobierno de Coahuila le pagaba a El Universal una campaña de publicidad que nunca se llevó a cabo. Aparentemente era solo una forma de justificar la erogación de recursos públicos.

Respuesta

El diario publicó un editorial en el que, por segundo día consecutivo, negó las imputaciones.

"(Villarreal Hernández), quien se ha declarado culpable del delito de lavado de dinero, aseguró que El Universal recibió sobornos de García Luna 'para limpiar su imagen'. Como única prueba, presentó la factura de una campaña publicitaria, que nada tiene que ver con las tareas del exsecretario de Seguridad federal", afirmó.

Para desmentir al testigo, el matutino recordó varias de las coberturas críticas a la Secretaría de Seguridad, en los tiempos en que estuvo encabezada por García Luna.

"Las afirmaciones que se hicieron ayer en el juicio vienen a sumarse a la campaña de desprestigio y de ataques a medios de comunicación que se han dado desde 2018, con una especial atención a El Universal. Y ahora el gobierno de Estados Unidos se suma desde su fiscalía a la narrativa de ataques a la prensa, el ejercicio periodístico y a la libertad de expresión, que contradictoriamente presume defender en sus discursos", denunció.