Activistas transgénero ocupan la rotonda del Capitolio de Oklahoma

Activistas transgénero ocuparon este lunes la rotonda del Capitolio del estado norteamericano de Oklahoma para protestar contra los proyectos de ley presentados por legisladores republicanos y destinados a prohibir las cirugías de reasignación de género y terapias hormonales en menores, informan medios locales.

Así, gritando "Trans lives matter" ("Las vidas trans importan") unas 150 personas con carteles y pancartas se manifestaron en contra del Proyecto de Ley del Senado 129 que prohíbe a los médicos u otros profesionales sanitarios del estado proporcionar procedimientos para la reasignación de género, atención médica de afirmación de género, incluidas las intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas, a ninguna persona menor de 26 años, así como contra el Proyecto de Ley del Senado 252 que pretende impedir que los menores de 18 años se sometan a una operación de cambio de sexo.

Los activistas de los derechos de transgénero afirman que limitar el acceso a estos recursos amenaza la salud mental de estas personas y que para muchos, cuestiones como la terapia hormonal sustitutiva, "solo ayudan a sentirse más como ellos mismos". "Los legisladores temen a la comunidad trans como si las personas trans vinieran a por sus hijos, pero en realidad, las personas trans solo quieren vivir y meterse en sus propios asuntos", dijo un manifestante.

Estos proyectos forman parte de una serie de propuestas recientes relacionadas con el asunto del género en Oklahoma, como la aprobada el año pasado que prohíbe a las mujeres trans competir en deportes escolares femeninos.

En su discurso de este lunes el gobernador del estado, el republicano Kevin Stitt, subrayó que la medida de prohibición formaba parte de su objetivo de mejorar la protección de los residentes. "Debemos proteger a nuestros [habitantes] más vulnerables – nuestros niños. Después de todo, los menores no pueden votar, no pueden comprar alcohol y no pueden comprar cigarros. No debemos permitir que un menor se someta a una cirugía permanente que altere el género en Oklahoma", declaró.

"Como gobernador, nunca rehuiré distinguir lo correcto de lo incorrecto. No voy a ser intimidado por grupos de interés partidistas o tomar decisiones basadas en el pensamiento colectivo", concluyó.