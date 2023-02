"Se sintieron todopoderosos": López Obrador critica a Calderón y García Luna pero pide esperar pruebas

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) y su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se sintieron "todopoderosos" y cometieron "excesos" cuando ocuparon sus cargos, pero pidió esperar a que se presenten las pruebas suficientes que demuestren si fueron o no cómplices del Cártel de Sinaloa.

"Hay cosas que no se pueden ocultar. Incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces ya cuando veo a gente que tiene mucho dinero, que no tenía, y que pasa por el Gobierno, y se convierte en millonario, ese es el delito mayor, lo demás es secundario", dijo en referencia a García Luna.

López Obrador respondió así a la controversia que estalló la víspera, luego de que el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, dijera durante el juicio a García Luna que Calderón apoyó al Cártel de Sinaloa y, en particular, a su líder, Joaquín el 'Chapo' Guzmán —condenado a cadena perpetua en EE.UU.—.

#ConferenciaPresidente. Repasa @lopezobrador_ las primeras planas de hoy sobre el #JuicioGarcíaLuna y las acusaciones contra Felipe Calderón. pic.twitter.com/W6FiAGJAgb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 8, 2023

"Ellos, en la élite, sintiéndose todopoderosos y con un mareo tremendo porque el poder atonta a los inteligentes cuando no hay principios ni ideales. A los tontos los vuelve locos. Se sentían todopoderosos, de ahí los excesos y mucho dinero", dijo.

Sin embargo, el presidente pidió esperar a que avance el juicio para saber si hay pruebas de la supuesta complicidad de Calderón con el crimen organizado.

"Eso tiene que demostrarse. Si (Calderón) sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero", señaló.

Mafias

También explicó que no quiere "adelantar vísperas" sobre lo que se pueda ocurrir, entre otros motivos porque el editor del diario El Universal lo acusó de haber promovido el juicio contra García Luna junto con el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar.

"Nunca he hablado del tema con el embajador ni con el presidente (Joe) Biden. Es una cuestión de decoro, de independencia, pero este señor se atreve a decir que todo lo que está pasando con este juicio en Estados Unidos tiene que ver conmigo", lamentó.

🚨#ÚLTIMAHORA | García Luna y Felipe Calderón se adherían a apoyar a "El Chapo"Edgar Veytia, alias El Diablo, exfiscal de Nayarit acaba de afirmar en el juicio que recibían ordenes de apoyar al Chapo durante la guerra que tenían contra los Beltrán Leyva. pic.twitter.com/iSxIZJguqe — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 7, 2023

Además, reconoció que el caso llama la atención porque trata asuntos de asociación delictuosa, componendas y complicidades.

"Era una mafia del poder (...) Es muy importante que se trate el tema, que no se oculte, para la no repetición, porque esto es muy anormal. No es posible que al secretario de Seguridad Pública se le esté juzgando por proteger a delincuentes en un sexenio que le declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes. Todo indica que se protegía a unos (cárteles) para atacar a otros, es algo increíble", dijo.

Por otra parte, López Obrador lamentó que en el juicio no se esté hablando de la evidente intromisión de las agencias estadounidenses en México durante los pasados Gobiernos.

En ese sentido, reiteró sus críticas a Earl Anthony Wayne, exembajador de EE.UU., quien declaró durante el juicio que no tuvo conocimiento sobre la supuesta corrupción de García Luna, lo que lo diferencia de su antecesor, Carlos Pascual, quien sí habló de las anomalías de las fuerzas de Seguridad en México, aunque todavía no ha sido convocado a testificar.

Confía el Presidente @lopezobrador_ que será citado como testigo en el juicio de García Luna el ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien criticó la guerra que el gobierno de Felipe Calderón libró contra el narcotráfico. pic.twitter.com/ocwf4vQYsP — Esthela Damián (@esthela_damian) February 7, 2023

"A mí lo que me importa es que esto nunca más vuelva a nuestro país, que se respete nuestra soberanía, que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, que se destierre de México la corrupción, que no haya impunidad y que también se atiendan las causas de la inseguridad y la violencia con apoyo a la gente", señaló.

Imputaciones

Según el exfiscal Veytia, quien en 2019 fue condenado por corrupción, en 2011 el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le dijo que acababa de sostener una reunión con García Luna y con Calderón.

"Me dijeron que la línea era con los 'Chapos'", le aseguró. En ese momento, el Cártel de Sinaloa se había peleado con el Cártel de los Beltrán Leyva y, de acuerdo con Veytia, el Gobierno federal eligió el bando que iba a respaldar.

Veytia se convirtió en el primer testigo en involucrar a Calderón directamente con el Cártel de Sinaloa, algo que se esperaba desde que el juicio comenzó a mediados del mes pasado.

En medio del revuelo que causó la declaración del exfuncionario, Calderón rechazó las imputaciones.

"Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales", aseguró el exmandatario en sus redes sociales.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!