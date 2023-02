Roger Waters interviene ante la ONU sobre el conflicto ucraniano

En su discurso, el cofundador de Pink Floyd condenó la "invasión a Ucrania", pero afirmó que no consideraba que las acciones de Moscú fueran no provocadas.

El legendario cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, intervino este miércoles por videoconferencia en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto ucraniano a petición de la parte rusa.

En su discurso, el músico condenó la "invasión a Ucrania" por parte de Rusia, pero declaró que no consideraba que las acciones de Moscú fueran no provocadas. "La invasión rusa a Ucrania no fue no provocada. Así que yo también condeno a los provocadores en los términos más enérgicos posibles", declaró.

Además, pidió a los líderes de las partes implicadas en el conflicto, incluidos los de EE.UU. y la OTAN, que terminen inmediatamente las hostilidades. "Presidente [de EE.UU. Joe] Biden, presidente [de Rusia Vladímir] Putin, presidente [de Ucrania Vladímir] Zelenski, EE.UU., la OTAN, Rusia, la UE, todos ustedes, por favor, cambien de rumbo ahora, acuerden un alto el fuego en Ucrania hoy", dijo.

Hablando en nombre de los "millones sin voz", Waters concluyó: "Gracias por escucharnos hoy, somos muchos los que no compartimos los beneficios de la industria bélica. No criamos voluntariamente a nuestros hijos e hijas para que sirvan como carne de cañón. En nuestra opinión, la única medida sensata hoy es pedir un alto el fuego inmediato en Ucrania. Sin peros ni condiciones. No hay que gastar ni una sola vida ucraniana o rusa más: todas son preciosas a nuestros ojos".