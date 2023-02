"Está repleto de cinismo": Correa rechaza el llamado de Lasso a un acuerdo nacional en Ecuador

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) rechazó el llamado que hizo el pasado lunes el actual mandatario del país suramericano, Guillermo Lasso, a construir un "gran acuerdo", luego de su derrota y el triunfo del correísmo en las elecciones del pasado domingo.

"Frente al llamado del presidente Lasso, un acuerdo nacional, no lo podemos aceptar, no es creíble, no es sincero, está repleto de cinismo", dijo Correa en un video que publicó la mañana de este miércoles en sus redes sociales.

Un corto mensaje después de las elecciones.#LosCorruptosSiempreFueronEllospic.twitter.com/8BksAZc5vL — Rafael Correa (@MashiRafael) February 8, 2023

El exmandatario también le dijo a Lasso que él "es parte del problema, no de la solución" ante la "tragedia nacional" que vive Ecuador.

El pasado lunes, Lasso llamó a toda la dirigencia política nacional "a construir un gran acuerdo". Esto, luego de los resultados adversos para su Administración en los comicios seccionales —para elegir prefectos y alcaldes— y un referéndum que impulsó el Ejecutivo, con el cual buscaban hacer reformas a la Constitución ecuatoriana en diversos temas.

En el referéndum, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 'no' venció en las ocho preguntas que se hicieron a la ciudadanía; un resultado que no esperaba Lasso, quien admitió la derrota y señaló que se trató de "un llamado del pueblo al Gobierno" y que no van a eludir la responsabilidad.

Agradecimiento

En las elecciones locales, por su parte, la Revolución Ciudadana (RC), movimiento que lidera Correa, fue la gran vencedora, al quedarse con las prefecturas de nueve provincias del país, de las 23 que se eligieron, que juntas suman alrededor del 67 % de la población de todo Ecuador; y con más de 60 alcaldías, de las 221 que se sometieron a votación.

Por ello, en su mensaje, Correa agradeció a los ecuatorianos que votaron a favor del movimiento que lidera. "Hemos vuelto a ser la Revolución Ciudadana, logrando lo imposible", dijo.

"Después de seis años de persecución atroz, de acusaciones 'cantinflescas', la respuesta del pueblo ecuatoriano (fue) una inmensa reivindicación y la recibimos con absoluta humildad", expresó el exmandatario.

Señaló que el triunfo en los comicios seccionales del domingo no lo lograron ni siquiera cuando él estuvo en la Presidencia y tenían el partido más grande de la historia del país perfectamente estructurado.

"El domingo 5 de febrero se ha dado el primer paso para la recuperación de la patria, continuaremos hasta volver a convertir a Ecuador en el jaguar de América Latina, en ejemplo de América Latina y del mundo entero", manifestó.