"¿Quién diablos se creen que son?": Congresista de EE.UU. acusa a exejecutivos de Twitter de "silenciar" a miembros del Congreso

Sus declaraciones se realizaron en el marco de una audiencia sobre la decisión de la plataforma de impedir en el 2020 que sus usuarios compartieran una nota de New York Post sobre el contenido del portátil de Hunter Biden.

En una audiencia del Congreso de EE.UU., realizada este miércoles, se interrogó a exejecutivos de Twitter sobre la decisión de la compañía en el 2020 de impedir que los usuarios compartieran una nota de New York Post sobre el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden.

En ese contexto, la congresista republicana Lauren Boebert acusó a los exempleados Vijaya Gadde y Yoel Roth de "silenciar a los miembros del Congreso para que no se comunicaran con sus electores", a raíz del bloqueo temporal que sufrió su cuenta de Twitter en enero del 2021, luego de sugerir que el Comité Nacional Demócrata había manipulado las elecciones presidenciales del 2020.

"Me silenciaron para que no me comunicara con el pueblo estadounidense por una maldita broma. ¿Quién diablos se creen que son?", aseveró. "¿Interferencia electoral? Sí, diría que eso estaba sucediendo. Gracias a ustedes [...] la historia del ordenador portátil de Hunter Biden fue suprimida", expresó la política.

Decisión polémica

De acuerdo a documentos revelados en diciembre pasado por el periodista y escritor Matt Taibbi, compartidos por Elon Musk, la plataforma, que "inicialmente fue una herramienta brillante para permitir la comunicación instantánea de masas", poco a poco "fue obligada a agregar barreras" para controlar la narrativa. A partir de un determinado momento, gente desde fuera de la empresa empezó a dirigirse a sus ejecutivos para que "manipularan la narrativa", y para el 2020 ya se veían como "rutinarias" las peticiones para borrar ciertos tuits.

Cuando el periódico New York Post publicó el material sobre Hunter Biden, el hijo del presidente, Twitter "tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, borrando enlaces y publicando advertencias de que podría ser 'dañino'", e incluso bloqueó su difusión por mensajes directos, una herramienta que hasta ese momento solo se aplicaba a "casos extremos, como la pornografía infantil".

Taibbi señaló que la decisión se tomó en "los niveles más altos de la compañía, pero sin el conocimiento del director ejecutivo Jack Dorsey". Afirmó que el papel clave en este caso fue desempeñado por la exjefa del departamento legal, política y confianza, Vijaya Gadde.

En los hilos de Taibbi, se publicó una captura de pantalla con un largo intercambio de opiniones, que acaba incluyendo a Gadde y al exjefe de confianza y seguridad, Yoel Roth.