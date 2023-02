Una colombiana es la nueva directora de la NASA para el aterrizaje y recuperación de Artemis II

La NASA designó a la colombiana Liliana Villarreal como directora para el aterrizaje y recuperación de su misión Artemis II, en el marco del Programa de Sistemas Terrestres de Exploración de la agencia en el Centro Espacial Kennedy, comunicó la agencia estadounidense este miércoles.

"Cuando me pidieron que hiciera el trabajo [de directora de aterrizaje y recuperación], lo pensé mucho. Tenía muchos deseos de hacerlo, porque es una labor emocionante y gratificante, pero también conlleva una gran responsabilidad. Como directora de recuperación, no solo eres responsable de la seguridad de la tripulación, sino que también estás a cargo de la seguridad de todos los que ayudan a recuperar a la tripulación", dijo Villarreal en declaraciones para la propia NASA.

La ingeniera aeroespacial, que durante su carrera en la NASA también trabajó en la División de Operaciones del programa de la Estación Espacial Internacional, ahora es responsable de las labores para recuperar a los astronautas de la nave espacial Orion tras su amerizaje en el océano Pacífico, en la culminación de su futura misión de 10 días alrededor de la Luna.

"Trabajé en el programa de la estación espacial durante más de 15 años. Estaba lista para venir y dedicarme a Artemis, porque quería ser parte del equipo que está llevando nuevamente a la humanidad a la Luna y, más adelante, a Marte. Y pensé que si de alguna manera podía ser parte de eso, quería hacerlo", expresó la colombiana, oriunda de la ciudad de Cartagena.

Pasión por el espacio

Cuando Villarreal tenía siete años, conoció el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy, en Florida, junto con su familia. A partir de ese momento, quedó cautivada por la exploración espacial.

"No supe qué era el espacio hasta que llegué al centro de visitantes y miramos todos los cohetes de la exhibición, vimos un traje espacial que viajó a la Luna y no podía creer que nosotros, los seres humanos, habíamos logrado eso", confesó Villarreal. "Y me dije: Eso es, eso es lo que quiero hacer".

A la edad de 10 años se mudó con su familia a Miami, Florida. Motivada por su deseo de trabajar en el programa espacial, obtuvo una licenciatura en ciencias y una maestría en ingeniería aeroespacial del Instituto de Tecnología de Georgia.

Después de graduarse trabajó para el gigante aeroespacial estadounidense Boeing, en Seattle, en el área de aviones comerciales. Posteriormente se mudó al sur para comenzar su carrera en la NASA, como contratista de Boeing.

Antes de convertirse en directora de aterrizaje y recuperación, Villareal, que ingresó a la NASA en 2007, se desempeñó como subdirectora de flujo de la misión Artemis I, área en la que sus funciones se basaban en la integración, el ensamblaje y las pruebas del Sistema de Lanzamiento Espacial y en la nave Orion, todo desde el edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Kennedy.