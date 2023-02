El Congreso de Perú aprueba acusar al expresidente Martín Vizcarra de delitos de corrupción

El Congreso de Perú aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización, que recomienda formular acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y las exministras de Economía, María Antonieta Alva, de Salud, María Hinostroza, y su sucesor en la cartera sanitaria, Víctor Marcial Zamora.

La propuesta, tramitada la tarde del jueves, ha salido adelante con 102 votos a favor y 8 abstenciones. Se les acusa de delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión. Asimismo, se sostiene que existen elementos de convicción que acreditan la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por parte de Hinostroza y Zamora.

Con 102 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el informe final que recomienda formular acusación constitucional contra el expresidente Martin Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva y María Hinostroza, entre otras medidas. 📑 Expediente: https://t.co/uKatGMXI6Ppic.twitter.com/mCtAoVgfuP — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 10, 2023

El informe considera corroborado que Vizcarra, Hinostroza y Alva se reunieron en marzo de 2020 con distintas empresas del sector salud para concertar la adquisición de pruebas serológicas, algo contrario a las políticas de salud vigentes, que reconocían únicamente la prueba molecular para la detección del virus del covid-19.

La adquisición se realizó finalmente a las empresas Nipro Medical Corporation Sucursal Perú y Multimedical Supplies SAC por un total de 1,4 millones de pruebas serológicas, algo que fue anunciado en conferencia de prensa el 19 de marzo de 2020.

Según el informe, los investigados son "solidariamente responsables" por la omisión de no comprar pruebas moleculares y optar por las pruebas rápidas, "lo que conllevó a la pérdida de vidas, vulnerando los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, moral y psíquica de la población".

El expresidente Martín Vizcarra reaccionó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde señaló que "un Congreso con el 90 % de rechazo, que no escucha el clamor de la población para adelantar las elecciones, solo se preocupa en continuar su venganza política". También añadió: "Como ya está pasando en otros casos, el tiempo y la Justicia me dará la razón, porque he actuado poniendo al Perú primero".