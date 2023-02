Colombia inicia el proceso formal para pedir a Venezuela la extradición de Aída Merlano

El Gobierno de Colombia inició formalmente el proceso para solicitar a Venezuela la extradición de la excongresista y prófuga de la Justicia Aída Merlano, quien se encuentra detenida en Caracas desde enero de 2020, tras escapar de su país por supuestas amenazas de muerte al estar involucrada en un polémico caso de compra de votos.

El ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, aclaró el jueves a medios locales que la solicitud de extradición de Merlano se realiza formalmente ante el Gobierno de Venezuela por primera vez, debido a que la anterior Administración de Iván Duque hizo la petición al exdiputado Juan Guaidó, quien se había autoproclamado como mandatario y no al verdadero titular del Ejecutivo, que es presidido por Nicolás Maduro.

"No quiero hacer bromas sobre ese asunto, pero digamos que ese trámite se perdió", expresó Osuna sobre el caso de la exsenadora, que tiene dos condenas de la Corte Suprema de Justicia: una de 11 años y cuatro meses de prisión, por delitos de compra de votos, corrupción al sufragante y concierto para delinquir; y otra de cinco años y seis meses, por violación de topes electorales.

El ministro Osuna agregó que la extradición de Merlano será un proceso que requerirá tiempo, pero que ahora se puede realizar gracias al restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas tras la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

"Ese trámite no es rápido, no por este caso, no por la Justicia venezolana ni por la colombiana, es porque hay que hacer un trámite en Colombia, luego un trámite en Venezuela, que tiene pasos judiciales, que se hace con garantías", dijo Osuna sobre el proceso que ahora "depende principalmente de la Justicia venezolana, que es la que concede o niega".

A mediados de enero, la excongresista pidió al presidente Petro que solicitara su extradición a Colombia como un asunto prioritario, debido a que desde que fue detenida por las autoridades venezolanas, siempre ha querido "dar la cara" y responder a la Justicia de su país.

El limbo jurídico de Merlano

En una entrevista con el medio colombiano W Radio, Merlano explicó que desde que fue capturada en Venezuela, se encuentra en una especie de limbo jurídico por culpa del entonces presidente, Duque, quien simuló pedir su extradición, pero lo hizo al falso gobierno de Guaidó, quien nunca pudo dar respuesta porque no tenía ningún tipo de facultad real ni constitucional para aprobar la solicitud.

"No quiero ahora mi extradición, la estoy pidiendo desde el primer momento que fui capturada", aclaró la excongresista. "Por mal manejo, el presidente pasado [Iván Duque] envió mi extradición al presidente equivocado, porque el presidente legítimo es Nicolás Maduro", agregó.

Para resolver su limbo jurídico, Merlano pidió al presidente Petro atender su caso y el mandatario colombiano respondió que su Gobierno iba a realizar el proceso. "Indudablemente estamos dispuestos a solicitar la extradición", aseveró el mandatario a los medios locales.

La excongresista —condenada a un total de 15 años de cárcel por la compra ilegal de votos para las elecciones parlamentarias de 2018—, se fugó en octubre del 2019 cuando se encontraba en una cita de ortodoncia en un centro médico de Bogotá. Por ese hecho, resultó condenada su hija, Aida Victoria Merlano. Meses después, la exlegisladora fue capturada en Venezuela, el 28 de enero de 2020.

Desde entonces, la exparlamentaria ha advertido que su vida y la de su familia corre peligro. Además, señaló que si algo les llegara a ocurrir, los responsables serían el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y las familias Gerlein y Char, involucradas en el caso de compra de votos.

Aunque Duque tuvo la oportunidad de resolver la laguna jurídica, entregando una solicitud formal al Gobierno de Maduro, quien instó a Bogotá a activar las relaciones consulares para ejecutar el procedimiento, el expresidente colombiano rechazó la oferta, porque en paralelo encabezaba gestiones para profundizar un cerco diplomático internacional contra Caracas que pretendía deslegitimar a su par venezolano para intentar sacarlo de la Presidencia.

