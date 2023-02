Boluarte admite que Perú es "la democracia más fragil de Latinoamérica" y llama a fortalecerla

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, admitió este viernes, al presentar un balance de sus primeros dos meses de gestión, marcados por masivas protestas que exigen su renuncia, que el país se ha convertido en "la democracia más frágil de Latinoamérica", por lo que llamó a los distintos actores políticos y de la sociedad peruana a fortalecerla.

"Estamos viviendo en una democracia frágil, sí, nuestra democracia en el Perú, creo que la más frágil de Latinoamérica", expresó la mandataria, quien resaltó que ella es la primera mujer en la historia que asume la Presidencia de la República por "vía constitucional", destacando que lo hace enfrentando una "crisis política".

Sobre esto, Boluarte indicó que para salir de la grave situación que enfrenta el país, los peruanos deben apostar a fortalecer la democracia y las instituciones para "demostrar al mundo", y "sin injerencia extranjera", que son "capaces de cambiar su propia historia". En ese sentido, dijo que su Gobierno aumentará la "lucha frontal contra la corrupción" y devolverá los procesos de "meritocracia" en las instituciones.

En cuanto a las protestas que comenzaron el 7 de diciembre pasado tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, que se mantienen activas en todo el país, Boluarte aseguró que son aupadas por "algunas organizaciones menores que están buscando la violencia".

"Son grupos minúsculos violentistas que quieren generar violencia y más violencia sobre asuntos políticos y no sobre agenda social", sostuvo la mandataria, quien volvió a convocar al diálogo y la "búsqueda de paz" a los distintos líderes políticos, sociales, trabajadores y a "todos en general" para priorizar la "agenda país".

Boluarte, quien con anterioridad aseguró que su Gobierno es "transitorio" tras haber sido designada por el Congreso una vez fue vacado Castillo, señaló que "el país no tiene por qué seguir desangrándose" y debe dejar atrás "la historia violenta y sangrienta" que ha vivido desde los años 80.

🔴 Presidenta Dina Boluarte: "El Perú, luego de haber salido de aquella historia negra con Sendero Luminoso, no merece seguir sangrando más. Está en nosotros, fortalecer nuestra democracia, tejer, sin injerencias del extranjero, nuestra propia historia". pic.twitter.com/CD2c5GI8jh — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) February 10, 2023

Adelanto de elecciones

En cuanto a la solicitud de adelanto de elecciones, Boluarte recordó que su Ejecutivo ha actuado con "responsabilidad" y ha planteado hasta dos proyectos de ley, el primero propuesto para abril de 2024, "que técnicamente calzaba de manera idónea", y otro para 2023.

En ese sentido, llamó al Congreso, que ha rechazado en varias ocasiones la posibilidad de anticipar los comicios, a mirar "lo que las personas y las calles exigen, y vuelvan a plantear el tema de adelanto de elecciones", subrayando que no tiene planteado aferrarse a la Presidencia. "Desde el Ejecutivo no tenemos interés de agarrarnos o sostenernos de manera no democrática en el poder", indicó.

"Creo que está en el Congreso que se pongan de acuerdo y puedan responder a lo que el porcentaje de estas marchas, de protestas, exigen, que es una minoría frente a los 33 millones de peruanas y peruanos que quieren trabajar", agregó la presidenta.

La ola de protestas masivas que se registran en Perú desde diciembre pasado exigen, además de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales, Asamblea Constituyente, la liberación de Castillo y justicia para las decenas de muertos y miles de heridos durante las protestas y la represión de la fuerza pública.

Si te parece interesante, ¡compártelo con tus amigos!