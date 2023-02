Hallan una cuenta de oro de 1.600 años de antigüedad en un parque de Jerusalén

Una rara cuenta de oro de 1.600 de años de antigüedad fue descubierta durante unas excavaciones en el parque nacional Emek Zurim, en la Ciudad de David de Jerusalén, informó la Autoridad de Antigüedades de Israel este miércoles.

La histórica pieza, que fue hallada intacta por una voluntaria del proyecto de excavaciones, Hillel Feidman, de 18 años, se extrajo de una antigua estructura romana en el llamado 'Camino de los Peregrinos', ubicado en el sitio arqueológico.

"Todos aquí estaban muy emocionados", dijo la joven, al relatar que al momento de lavar el material extraído de las excavaciones vio algo brillante, diferente a lo que solía ver normalmente.

Según los investigadores, el hallazgo es de particular importancia, ya que las cuentas de este tipo no son comunes debido a la técnica especial que se usaba para fabricarlas. "Lo más intrigante de la cuenta es su método único y complejo de elaboración", explicó Amir Golani, un experto de joyas antiguas, al referirse a un método que presuntamente se usaba en Mesopotamia desde el siglo VII a. C.

Los especialistas aseguran que la pieza se creó usando una técnica singular que requería un delicado procedimiento para pegar sus diminutas bolas de oro. Además, señalan que la cuenta debió de pertenecer a personas ricas y probablemente formaba parte de una pequeña cadena o pulsera.

"Aunque se trata de un hallazgo pequeño, son precisamente los objetos personales, del día a día, los que logran tocarnos y conectarnos más que nada, directamente, con una determinada persona que ha vivido, respirado y soñado en un tiempo diferente", dijo Eli Eskosido, director de la Autoridad de Antigüedades.

