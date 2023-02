EE.UU. derriba un objeto no identificado sobre Alaska

Los militares estadounidenses derribaron este viernes un objeto no identificado que se encontraba en el espacio aéreo de Alaska, anunció John Kirby, coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.

De acuerdo con sus palabras, el objeto tenía el tamaño de un pequeño auto. El Departamento de Defensa lo estuvo monitoreando durante las últimas 24 horas.

"El objeto estaba volando a una altitud de 40.000 pies [unos 12.200 metros] y planteaba una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles. Por precaución y por recomendación del Pentágono, el presidente Biden ordenó a los militares que derriben el objeto y así lo hicieron", señaló Kirby.

En este contexto, el funcionario destacó que Washington no dispone de información sobre el origen del objeto. "No sabemos de quién es, si es propiedad estatal o corporativa o privada. Simplemente, no lo sabemos", dijo.

Las declaraciones de Kirby se producen después de que el pasado sábado el Ejército de EE.UU. derribara un globo chino frente a la costa este del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China publicó el pasado domingo un comunicado en el que expresó su "fuerte insatisfacción y protesta" por el derribo de su globo aerostático, reiterando que no se trataba de una aeronave espía, tal y como sostiene Washington.