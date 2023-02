Absuelven a un rapero por asesinato y es acusado días después por la muerte de una mujer embarazada

Billy Bennett Adams III, un rapero de la ciudad de Tampa (Florida, EE.UU.), fue acusado esta semana de matar a una mujer embarazada pocos días después de haber sido absuelto en un juicio por doble asesinato, informan medios locales.

La víctima, Alana Sims, de 22 años y cinco meses de embarazo, fue encontrada sin vida el pasado 30 de enero en una calle de Tampa, cerca del automóvil donde estaba durmiendo su hijo, que resultó ileso. De acuerdo con la Policía, Adams, cuyo nombre artístico es Ace NH, se encontraba en ese sector celebrando su absolución obtenida tres días antes.

La investigación apunta que ambos mantenían una relación y se presume que el bebé que estaba esperando era del rapero. No obstante, cuando el acusado fue interrogado por primera vez, dijo que no estaba seguro de que fuera el padre, que no había visto a Sims en mucho tiempo y que no sabía que estaba muerta.

El cantante, de 25 años, negó haber estado en el lugar del crimen, pero las autoridades determinaron que estaba mintiendo tras obtener un video que registró a su automóvil en la zona. Posteriormente, admitió haber disparado a la mujer y fue acusado de asesinato en primer grado y de acabar con la vida de un niño por nacer a consecuencia de las lesiones a su madre. La Policía se negó a ofrecer más detalles sobre la investigación.

"Pocos días después de que fue absuelto de un delito separado, nuestro sospechoso de homicidio hizo lo impensable cuando mató a una mujer inocente y a su hijo por nacer", declaró el jefe interino de la Policía de Tampa, Lee Bercaw.

El 27 de enero, tres días antes del asesinato, un jurado encontró inocente a Adams por la muerte de dos personas en un estudio de grabación en noviembre de 2020. La corte consideró que el músico había actuado en defensa propia cuando disparó a ambas víctimas. Adams explicó en el banquillo que temió por su vida después de escuchar a la pareja discutiendo planes para robar al dueño del lugar.