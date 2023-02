Uruguay investiga un avistamiento de "luces intermitentes en el cielo" en el oeste del país

Uruguay inició una investigación de una serie de denuncias sobre el avistamiento de "luces intermitentes en el cielo" en la noche del viernes en una zona turística conocida como Termas de Amirón, en el departamento de Paysandú, en el oeste del país.

En el sitio fueron desplegados miembros de la denominada Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (CRIOVNI) con el propósito de "recabar información y entrevistar a testigos", detalló este sábado la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

El periódico local El País señala que al menos una veintena de personas aseguran haber visto varias luces de color rojo que volaban a baja altura entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. El director de Turismo José Manuel Galván estuvo entre los testigos.

Los hechos coincidieron con el Festival Termal de Almirón, un evento con actividades lúdicas, deportivas y música que reunió a un amplio público en ese centro turístico. Algunos de sus participantes publicaron videos de los avistamientos.

El jefe de defensa nacional del aeropuerto de Paysandú, Carlos García, confirmó que en otras zonas fueron vistos cuatro objetos de los cuales el control aéreo local no tiene registro. Algunas personas que hablaron con el diario El Telégrafo afirmaron haber divisado luces similares en diferentes localidades uruguayas. Estas se observaron simultáneamente desde lugares geográficamente muy distantes entre sí. El medio argentino Elentrerios asegura que desde el vecino país también fueron vistas.

Algunos consideran que lo observado corresponde a los restos del cohete ruso Soyuz 2.1a que despegó el jueves desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, llevando la nave de carga Progress MS-22 a la Estación Espacial Internacional.

Casos similares se han presentado en otras partes del mundo. Este domingo, detectaron en China un objeto volador no identificado sobre las aguas cercanas a la ciudad costera de Rizhao y las autoridades marítimas locales se prepararon para derribarlo. El día anterior, otro objeto no identificado que volaba en el espacio aéreo canadiense, sobre el territorio de Yukón, fue abatido. Mientras tanto, el viernes, militares estadounidenses derribaron un objeto no identificado que se encontraba en el espacio aéreo de Alaska.