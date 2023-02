Perro de rescate se corta las patas en los escombros, se rehúsa a descansar y salva cinco vidas en Turquía

Tras las curaciones, Kopuk no quiso tomarse un descanso y regresó a cumplir con su deber. Y su participación no fue en vano.

Kopuk, un perro rescatista, se cortó en las cuatro patas con restos de vidrios mientras buscaba entre los escombros supervivientes de los terremotos en Turquía en la ciudad de Malatya.

Sus cuidadores tuvieron que coserle las heridas y vendarle las extremidades. Tras las curaciones, Kopuk no quiso tomarse un descanso y regresó a cumplir con su deber. Y es que su participación no fue en vano: el valiente can consiguió salvar la vida de cinco personas, recoge el canal de televisión local TRT Haber.

Patileri zarar görse de 5 canı kurtardı.Enkazda patileri yaralanan arama kurtarma köpeği 'Köpük' tedavisinin ardından çalışmalara devam ediyor.https://t.co/3maXhkDCMipic.twitter.com/8PU0jzSS0W — TRT HABER (@trthaber) February 11, 2023

