Exjefe del Pentágono a bromistas: Ucrania "está haciendo el trabajo sucio" en el conflicto con Rusia

El exsecretario de Defensa de EE.UU. Mark Esper considera que los ucranianos en el conflicto con Rusia están "haciendo el trabajo sucio" que Washington no querría hacer, según lo reveló en una conversación con los bromistas rusos Vladímir Kuznetsov y Alekséi Stoliarov, más conocidos como Vovan y Lexus.

Durante la charla, publicada este lunes, los cómicos se hicieron pasar por el expresidente de Ucrania Piotr Poroshenko. "El valiente pueblo ucraniano está haciendo el tipo de trabajo sucio que nunca quisimos hacer aquí en EE.UU. Por eso debemos seguir apoyándoles en todo lo que podamos, ya sea munición, armas, inteligencia", aseveró Esper.

Asimismo, el ex alto oficial expresó que Washington debería suministrar a Kiev sistemas de misiles de largo alcance ATACMS para permitirle "desactivar las bases de lanzamiento de drones iraníes en Crimea". "No veo ninguna razón para no suministrarles ATACMS. Pueden atacar a Rusia con cualquier tipo de armamento", subrayó.

Paralelamente, Esper afirmó que hay que "actuar con la diligencia debida para garantizar que la tecnología no caiga en las manos equivocadas". "Lo único que me preocupa es si estamos proporcionando tecnología que podría ser tomada por los rusos y transferida a los chinos o a los iraníes. Eso es lo único que causaría preocupación", destacó.

Desde Moscú han reiterado en numerosas ocasiones que las armas suministradas a Kiev por otros países solo agravan el conflicto en Ucrania. Los primeros días de febrero, el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, aseveró que "el suministro de armas cada vez más potentes al régimen de Kiev es una escalada deliberada del conflicto por parte de EE.UU.".