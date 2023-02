Marco Rubio denuncia que los ovnis llevan "años" operando en espacio aéreo restringido de EE.UU.

El último "objeto no identificado" fue derribado el domingo por orden de Biden, marcando el cuarto derribo de este tipo en ocho días.

Marco Rubio, el senador estadounidense por Florida y vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, declaró que "las últimas 72 horas han revelado al público lo que ha estado sucediendo durante años: aeronaves no identificadas operando rutinariamente sobre el espacio aéreo restringido de EE.UU.".

"Es por eso que presioné para tomar esto en serio y creé un grupo de trabajo permanente de los fenómenos aéreos no identificados [UAP, por sus siglas en inglés] hace dos años", escribió Rubio en Twitter.

Este domingo marcó la cuarta vez en ocho días que EE.UU. derriba un objeto detectado en su espacio aéreo. El "objeto no identificado" fue derribado sobre el lago Hurón por orden de Joe Biden. Según un alto funcionario que habló con AP bajo condición de anonimato, el aparato era octagonal, con cuerdas colgando, pero sin carga útil perceptible, y volaba a unos seis kilómetros de altitud.

La cadena extraordinaria de sucesos de este tipo en tiempos de paz no tiene precedentes, según funcionarios del Pentágono. Si bien los objetos derribados sobre Canadá y Alaska días atrás no representaban amenazas a la seguridad, a falta de datos, los funcionarios militares no descartaron ninguna posibilidad, ni siquiera su potencial origen extraterrestre.

El general Glen VanHerck, jefe del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) y del Comando Norte de EE.UU., afirmó en rueda de prensa que los derribos sucesivos se deben en parte a la intensificación de las alertas después de la detección del globo aerostático chino a finales de enero. La subsecretaria de Defensa para la defensa nacional, Melissa Dalton, también confirmó que el escrutinio del espacio aéreo a esas altitudes ahora es más meticuloso.

Cuando VanHerck fue preguntado sobre la naturaleza de los objetos derribados y si las autoridades descartaron que se trate de origen extraterrestre, el general respondió: "No he descartado nada a estas alturas".

Entretanto, los funcionarios del Pentágono señalaron que aún tratan de determinar qué eran los últimos tres objetos derribados, que no se parecían al globo de China. Eran más pequeños, de aspecto diferente y volaban a altitudes más bajas.

Por su parte, el senador Chuck Schumer dijo en el programa 'This Week' de ABC que los efectivos estadounidenses estaban trabajando para recuperar los restos de los objetos derribados y averiguar información sobre ellos.

Con información de AP