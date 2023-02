Alto general de EE.UU. rememora el seguimiento de globos chinos sobre Oriente Medio

Militares estadounidenses han detectado en los últimos años globos chinos que realizaban operaciones de vigilancia sobre Oriente Medio y Afganistán, declaró el comandante de la 9ª Fuerza Aérea de EE.UU., teniente general Alexus Grynkewich.

"Aunque hemos visto con anterioridad globos de gran altitud en la región, no eran una amenaza, no fueron algo preocupante para nosotros", afirmó Grynkewich en un evento organizado por el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS, por sus siglas en inglés), un laboratorio de ideas financiado por el Gobierno y la industria armamentística del país norteamericano.

En el Mando Central de las fuerzas armadas de EE.UU., cuyas responsabilidades de seguridad abarcan Oriente Medio y partes de Asia Central, se registró un "incidente principal" con un globo el pasado otoño, mientras que "uno o dos más" tuvieron lugar en años anteriores, precisó el general. Estos globos, que Grynkewich identificó como chinos, "no han sobrevolado bases estadounidenses ni han supuesto amenaza alguna para nuestras fuerzas", añadió.

"El nivel de preocupación que tengo por ellos es extremadamente bajo", dijo. "No es algo que me quite el sueño".

Desde inicios de febrero han sido derribados cuatro objetos voladores sobre el territorio estadounidense y el canadiense.

El primer globo fue derribado frente a las costas de EE.UU. el sábado 4 de febrero, tras sobrevolar el país durante varios días. Washington lo denunció como un globo espía, al tiempo que Pekín comunicó que la aeronave había despegado desde su país y era de naturaleza civil.

Los otros tres no fueron oficialmente identificados como chinos por ningún funcionario estadounidense. Al ser preguntado si se descarta el posible origen extraterrestre de los objetos derribados en los últimos días, el jefe del Comando Norte de EE.UU., general Glen VanHerck, dijo que dejaría "que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen". "No he descartado nada", agregó.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró en una conferencia de prensa celebrada este lunes que es "común que globos estadounidenses entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países". "Tan solo desde el año pasado, globos estadounidenses de gran altitud han cruzado ilegalmente el espacio aéreo de China más de 10 veces, sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes", sostuvo.