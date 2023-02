Alexandria Ocasio-Cortez: Los anuncios sobre Jesús en el Super Bowl promueven el "fascismo"

Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., cree que los anuncios sobre Jesús que se mostraron en la final del Super Bowl promueven el "fascismo", según se desprende de una mensaje publicado este domingo en su cuenta oficial de Twitter que la ha valido todo tipo de críticas.



"Algo me dice que Jesús *no* gastaría millones de dólares en anuncios del Super Bowl para hacer que el fascismo parezca benigno", reza la publicación de la política del Partido Demócrata.

El comentario hace referencia a dos 'spot' que se emitieron durante la retransmisión del partido entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, aclara el New York Post. En el primero, que instaba a los espectadores a seguir el ejemplo de los niños, mostraba a menores de diferentes razas abrazándose; mientras que el segundo consistía en una serie de imágenes de confrontaciones violentas que precedían al mensaje: "Jesús amaba a las personas que odiamos".

"Él nos atrapa. A todos nosotros", concluían ambos, antes de promocionar una página web para aprender más sobre las enseñanzas de Jesús acerca del "amor incondicional" y la compasión.

Ráfaga de críticas

El tuit de Ocasio-Cortez no tardó en generar una ola de críticas en la red social. "¿Amar a tu enemigo equivale a fascismo? ¡Eres brillante!", escribió un usuario junto a un emoticono de risa. "¿Eres teóloga ahora? ¿Qué no puedes hacer?", comentó otro.

"Algo me dice que Jesús estaría en desacuerdo con al menos algunas de las cosas que has dicho, hecho y votado a favor o en contra", apuntó, por su parte, el consultor de campaña republicano Nathan Wurtzel. "Cuando te enfadas mucho con el anuncio de 'no odies a la gente'", bromeó, por su parte, Dan McLaughlin, escritor sénior de National Review.

La página web 'He Gets Us' sostiene que la campaña, que costó alrededor de 20 millones de dólares, "no es de 'izquierda' ni de 'derecha', ni es una organización política de ningún tipo", al tiempo que aclara que no están afiliados a ninguna iglesia o confesión en particular.

La final de la Super Bowl, el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), durante la que fue mostrado el anuncio, es el evento deportivo de mayor audiencia televisiva anual en EE.UU.