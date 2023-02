La primera ministra y el canciller de Italia declararán en un juicio sobre asesinato

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, comparecerán ante un tribunal para declarar en el juicio sobre torturas y asesinato contra un estudiante italiano, hecho ocurrido en Egipto en 2016.

Según informan medios italianos, los altos funcionarios declararán en Roma el 3 de abril por requerimiento de Alessandra Ballerini, representante legal de la familia de la víctima, Giulio Regeni.

Regeni era en enero de 2016 estudiante de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), cuando viajó a El Cairo para emprender una investigación sobre sindicatos y agitaciones laborales. El joven, de 28 años, desapareció al poco de llegar y su cadáver fue descubierto en una zanja varios días después, mutilado, magullado, quemado y apuñalado. Las pesquisas italianas y egipcias concluyeron que había sido torturado durante varios días antes de morir.

Mientras que El Cairo atribuyó el secuestro y asesinato a una pandilla, los fiscales italianos -respaldados por funcionarios estadounidenses- culparon a cuatro agentes de seguridad del presidente egipcio, Abdelfattah el Sisi, quienes fueron acusados y juzgados en rebeldía en Roma, en un caso iniciado en octubre de 2021.

El procedimiento judicial, sin embargo, no ha avanzado desde entonces, debido a que las autoridades egipcias no han revelado el paradero de los cuatro acusados. Según la legislación italiana, el caso no puede comenzar hasta que se informe oficialmente a las personas que han sido acusadas.

Meloni se reunió con El Sisi en una cumbre de la ONU sobre el clima, celebrada en Egipto en noviembre pasado, después de lo cual afirmó a la prensa que ambos habían hablado acerca del caso Regeni. Por su parte, Tajani se reunió con el líder egipcio en enero, y dijo que este le aseguró que "eliminaría los obstáculos" para resolver el caso.

La abogada Ballerini declaró que pedirá a Meloni y Tajani precisar el tipo de garantías que les ofreció el mandatario egipcio.