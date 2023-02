"El cambio no es posible sin el pueblo": Petro habla a la multitud que apoya las reformas sociales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que necesita del apoyo popular para implementar las reformas sociales que propone su Gobierno y que la oposición rechaza.

El mandatario habló desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, sede del Gobierno central en Bogotá, a un grupo de manifestantes que se congregaron para defender los cambios que plantea Petro y que serán tratados por el Congreso.

"El cambio no es posible sin el pueblo. Lo que eligió la gente no es solamente a una persona. Fue devolver al pueblo poder, y eso tiene que expresarse en la realidad histórica, en los días cotidianos", dijo el presidente colombiano.

Mi palabras en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" ante el Congreso de Colombia.https://t.co/w8ZO0CgmPq — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2023

Y añadió que las reformas que proponen pueden convertirse en leyes "si la sociedad colombiana quiere".

Petro recordó que el "cambio" fue la palabra presidencial, por lo cual votaron millones de personas. "No puede ser un cambio de mentiras, de maquillajes. Solo si el pueblo abandona a su gobierno es que el cambio puede detenerse. Y será más profundo en la medida en que las mayorías nos acompañen", afirmó el jefe de Estado.

Las marchas y concentraciones fueron denominadas "El gran diálogo social" y tienen como punto de encuentro la Plaza de Armas, aunque también se desarrollaron en otros espacios públicos del país. Desde allí se realizará la "socialización y pedagogía" de la reforma de salud, que será radicada este lunes en el Congreso, según un trino del mandatario.

El Gobierno presentó la semana pasada el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el proyecto de ley que establece los objetivos para los próximos cuatro años (2022-2026), una hoja de ruta para la Administración que debe ser aprobada por el Congreso.

Hasta el momento, su Gobierno solo divulgó el lunes el texto de su reforma de salud. Sumado a ello, Petro anunció este martes "la reforma pensional", para mejorar las condiciones de "los viejos y las viejas" de Colombia, hoy buena parte bajo un régimen de administración privada.

"Los dos señores banqueros no me quieren porque he propuesto esto. Claro que no", dijo el presidente.

Reforma laboral

Petro anunció también que presentará un proyecto de reforma laboral que modifique "la ley 50, la ley del neoliberalismo".

"Pretendemos que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche. Pretendemos que sábado y domingo se consideren días de descanso. Y que por tanto, al trabajar más allá de las 6, o un domingo, haya unas extras", dijo el jefe del Ejecutivo.

El mandatario señaló además que Colombia está en el último lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respecto a condiciones de sus trabajadores.

El Gobierno llamó a defender el proceso de cambios que inició su Administración, mientras que sus detractores advierten sobre las posibles consecuencias negativas de esas reformas y marcharán el miércoles.

Los internautas que apoyan a Petro han posicionado la etiqueta #14FPorElCambio, mientras que sus adversarios han promovido #YoMarcho15F.