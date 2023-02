El tirador de la Universidad de Míchigan llevaba una nota con amenazas a dos escuelas de EE.UU.

El presunto autor del tiroteo que el pasado lunes mató a tres estudiantes e hirió a otras cinco personas en la Universidad Estatal de Míchigan (MSU) llevaba una nota en el bolsillo en la que amenazaba a dos instituciones públicas del estado de Nueva Jersey, informa la prensa local, citando fuentes policiales.

Tras el ataque, el sospechoso, que fue identificado como Anthony McRae, de 43 años, fue perseguido durante horas por las fuerzas. Finalmente, los agentes encontraron su cuerpo sin vida y constataron la muerte por una herida de bala autoinfligida.

"Cuando McRae fue encontrado por la Policía en Míchigan, tenía una nota en el bolsillo que indicaba una amenaza a dos escuelas públicas de Ewing", anunciaron las autoridades que agregaron que el sospechoso tenía un historial de problemas de salud mental y había residido anteriormente en el municipio, situado en la parte central de Nueva Jersey.

Como medida de precaución, fueron cerradas las escuelas de Rider University y The College of New Jersey, al tiempo que se reforzó la seguridad en varias universidades del estado , anunció la Policía local, si bien se determinó que no había ninguna amenaza real para la región.