Elon Musk: "No he visto evidencia de vida extraterrestre y si hubiera lo sabría por SpaceX"

La semana pasada fueron derribados tres objetos voladores no identificados sobre EE.UU. y Canadá.

El director general SpaceX, Elon Musk, no cree que los tres objetos voladores no identificados derribados la semana pasada en Norteamérica fueran de origen extraterrestre.

Este martes, durante su intervención por videoconferencia en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, Musk dijo que si el Universo realmente tuviera 13.800 millones de años de antigüedad como se afirma, entonces los extraterrestres deberían estar "en todas partes".

"Es una locura, no he visto evidencia de tecnología extraterrestre o vida alienígena en absoluto. Y creo que lo sabría por el trabajo que hacemos en SpaceX", destacó el empresario. "No creo que nadie sepa más sobre el espacio que yo", agregó.

Después del derribo del globo aerostático chino a inicios de febrero por parte de EE.UU., otros tres objetos voladores no identificados también fueron neutralizados en espacio aéreo estadounidense y sobre Canadá. Al respecto, desde el Pentágono declararon que no se descarta nada sobre su posible origen alienígena.