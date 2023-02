La Justicia Electoral de Brasil mantiene el "texto golpista" en la investigación contra Bolsonaro

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazó un recurso presentado por los abogados de Jair Bolsonaro para excluir de las investigaciones contra él un polémico borrador de un decreto para cambiar los resultados de las elecciones ganadas por Luis Inácio Lula da Silva.

Tras el asalto a las instituciones en Brasilia el pasado 8 de enero, la Policía encontró el borrador -en el que se instaba a intervenir el TSE- en la vivienda de Anderson Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF) y exministro de Justicia de Bolsonaro, y actualmente preso.

Después, el magistrado Benedito Gonçalves, del TSE, respondió a un pedido del centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) para que el documento se adjuntase a las investigaciones sobre una reunión que Bolsonaro mantuvo, en julio de 2022, con una decena de embajadores, a quienes expuso su infundada teoría sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas.

Para el juez existe "una correlación inequívoca entre esos hechos y los nuevos documentos".

El equipo legal de Bolsonaro pidió entonces al TSE no incluir el borrador en la investigación. Los abogados consideraron el documento "apócrifo" y destacaron que no se encontró en posesión del expresidente. Asimismo, la defensa aseguró que no hay elementos que indiquen la participación de ninguno de los dos en su elaboración.

Bolsonaro, que desde diciembre se encuentra en EE.UU. y que el 1 de enero perdió la inmunidad, tiene abierta otra investigación en el Supremo Tribunal Federal (STF) por su supuesta implicación en aquellos actos.

El ultraderechista anunció el martes que pretende regresar a Brasil en marzo. "El movimiento de derecha no está muerto y vivirá", aseveró en una entrevista con The Wall Street Journal.