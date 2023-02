España enviará un sistema de defensa aéreo a Estonia en abril

España desplegará su sistema de defensa aérea NASAMS en Estonia a partir del mes de abril con la finalidad de reforzar el flanco este de la OTAN, según ha difundido el Ministerio de Defensa estonio a través de un comunicado, después de la reunión que mantuvieron el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, y su homóloga española, Margarita Robles.

Pevkur manifestó que Estonia esperaba la llegada de sus propios sistemas de defensa aérea, pero que hasta entonces el apoyo de sus aliados de la OTAN era importante. "El flanco oriental de la OTAN ha crecido significativamente durante el último año", manifestó el ministro estonio.

El mandatario agregó: "Teniendo en cuenta la necesidad de llenar este vacío crítico en nuestras capacidades de defensa aérea de mediano alcance, estoy muy contento de que hayamos llegado a un acuerdo con España sobre el despliegue de su sistema de defensa aérea terrestre de mediano alcance NASAMS durante cuatro meses".

NATO #kaitseministrite kohtumise äärealal kohtunud kaitseminister @HPevkur ja Hispaania kaitseminister Margarita Robles leppisid kokku, et Hispaania saadab alates aprillist neljaks kuuks Eestisse NASAMS õhukaitsesüsteemi.https://t.co/zUu3OVr0jCpic.twitter.com/x0Y0CCstGW — Kaitseministeerium (@kaitsemin) February 15, 2023

Además, Pevkur relató que esa era una solución a corto plazo y que se estaba trabajando en "una solución más sostenible". Precisamente con ese objetivo Estonia, Letonia y Lituania realizaron una propuesta en la OTAN "para que establezca un modelo de rotación de defensa aérea, similar a la misión Baltic Air Policing actualmente en vigor".

El despliegue de la unidad española NASAMS permitirá además el aprendizaje de los detalles tácticos de un sistema de estas características de mediano alcance.

El objetivo del sistema NASAMS en Estonia será defender la base aérea de Amari, considerada un objeto estratégico, desplegada bajo el mando del Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa (SACEUR).

El envío de ayuda militar a Ucrania continuará

De momento, el acuerdo con Estonia todavía no ha sido confirmado por el Gobierno español. La ministra de Defensa española aún no se ha referido a este asunto, si bien sí anunció hace pocos días que España entrenaría a una cincuentena de militares ucranianos en el manejo y reparación de los tanques Leopard, que el país ibérico se ha comprometido a entregar a Ucrania y cuyo número no ha concretado.

Sobre la petición de las autoridades ucranianas de recibir medios aéreos, Robles ha explicado que el país no dispone de cazas de guerra.

También se ha referido a estos aviones el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha dicho: "El tema de los aviones no es el tema más urgente ahora. Pero es una discusión en curso. Y tenemos consultas en marcha entre los aliados sobre el tipo de sistemas que debemos entregar a Ucrania".

Estas declaraciones se produjeron tras la reunión celebrada este martes en Bruselas por los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica, donde se acordó mantener y acelerar la ayuda militar a Ucrania.

Así lo confirmó Robles, quien sostuvo que "España seguirá apoyando a Ucrania con material, formación y ayuda humanitaria, dentro de nuestras posibilidades".