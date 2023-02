Irlanda pone fin a las 'visas doradas' para inversionistas: más del 90 % de solicitantes eran chinos

Irlanda ha puesto fin a su Programa de Inversionistas Inmigrantes, lanzado hace una década para atraer inversiones a la economía nacional, que por ese entonces atravesaba momentos difíciles. El ministro de Justicia, Simon Harris, declaró el martes que "es oportuno" cerrar el programa para nuevas solicitudes de 'visas doradas', y precisó que recibió la correspondiente aprobación del Gobierno.

El esquema irlandés permitía a los inversores de países que no forman parte de la Unión Europea obtener un permiso de residencia a cambio de una donación "filantrópica" mínima de 500.000 euros. Ese dinero debía destinarse a un proyecto de beneficio público en materia de las artes, el deporte, la salud, la cultura o la educación.

También se podía aprovechar del programa al invertir un millón de euros en empresas o fondos irlandeses durante un mínimo de tres años, o dos millones de euros en un fondo de inversión inmobiliaria.

Para finales del año pasado, el Departamento de Justicia aprobó más de 1.613 solicitudes de esas 'visas doradas', 1.511 de las cuales fueron solicitadas por ciudadanos de China. En un memorándum confidencial previo a la aprobación del cese del programa, los ministros fueron advertidos de que la iniciativa quedó predominada por "individuos con pocos o nulos vínculos con Irlanda", cuya "dotación pasiva en la sociedad civil" no implicó "ninguna estrategia de inversión" y supuso "poca creación de empleos", recoge Independent.ie.

El Gobierno fue informado de que más del 90 % de solicitantes de 'visas doradas' eran de China y que "la diligencia debida en este grupo es extremadamente difícil por una serie de razones".

No obstante, una fuente gubernamental comentó a Independent.ie que la decisión de cerrar el programa no está vinculada con preocupaciones más generales respecto a Pekín. "Sería erróneo sugerir que existe una preocupación particular, es un impacto acumulativo, el impacto en las políticas públicas a lo largo del tiempo y los cambios de las opiniones internacionales sobre este tipo de esquemas", afirmó.