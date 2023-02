Von der Leyen y Lula expresan su deseo de que el acuerdo UE-Mercosur "cruce la línea de meta"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo una conversación telefónica este jueves con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que expresaron su deseo de que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) "cruce la línea de meta".

"Ambos estamos interesados en fortalecer la asociación UE-Brasil, en particular, logrando que el acuerdo con Mercosur cruce la línea de meta e intensificando nuestra lucha conjunta contra la deforestación", dijo Von der Leyen a través de su cuenta en Twitter.

La funcionaria europea calificó de "buena" la conversación con Lula y manifestó su deseo de "visitar Brasil pronto".

"Será muy bien recibida. Vamos a reforzar las alianzas entre Brasil y la Unión Europea para el fortalecimiento de nuestras economías y avanzar en causas comunes para construir un mundo mejor", fue la respuesta de Lula en la misma red social.

Será muito bem recebida. Vamos reforçar as parcerias entre Brasil e União Europeia para o fortalecimento das nossas economias e no avanço de causas comuns para a construção de um mundo melhor. https://t.co/18Sth4q1OD — Lula (@LulaOficial) February 16, 2023

Durante una visita oficial a Uruguay a finales de enero pasado, Lula consideró "urgente y necesario" que el Mercosur haga un acuerdo final con la UE.

El acuerdo entre estos dos bloques, que se negocia desde hace más de 20 años, se encuentra paralizado. Entre los motivos del estancamiento se ubicaron las exigencias medioambientales de la UE, que chocaron frontalmente con las políticas del expresidente brasileño Jair Bolsonaro sobre la Amazonía.

En octubre del año pasado, luego de la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, indicó que el bloque comunitario espera avanzar en las discusiones sobre el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—.

"Estamos preparados para hablar con el nuevo Gobierno cuando tome posesión y discutir sobre el modo de avanzar con Mercosur, la Unión Europea aún está comprometida con este acuerdo", dijo entonces.

En la LXI Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se celebró en diciembre pasado en Montevideo, Uruguay, el mandatario de ese país, Luis Lacalle Pou, se quejó de la postergación del tratado con la UE: "No podemos estar 25 años para firmar un acuerdo, no es serio, no es creíble en el mundo real".

Entretanto, su par argentino, Alberto Fernández, señaló que se tiene que alcanzar "un acuerdo digno para el Mercosur" y mencionó que en Europa "hay países proteccionistas" que no quieren que entren algunos productos del bloque.

