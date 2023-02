Hungría y Francia se oponen a las sanciones de la UE contra la industria nuclear rusa

Hungría y Francia coinciden en que la Unión Europea no debería imponer sanciones contra la industria nuclear rusa.

El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, dijo este martes que existe un entendimiento estratégico entre Hungría y Francia sobre la importancia de la energía nuclear, y que la existencia de ese acuerdo es ahora el área más exitosa de cooperación bilateral, recogen medios locales.

"Estamos de acuerdo en que no tiene sentido imponer sanciones a la cooperación nuclear con Rusia", dijo Szijjarto tras una reunión con la ministra francesa para la Transición Energética, Agnes Pannier-Runacher.

"Juntos hemos luchado mucho para que la UE clasificara la energía nuclear como sostenible, y juntos luchamos contra la discriminación de la energía nuclear", agregó.

Previamente, el canciller anunció que Budapest no apoyaría restricciones contra el sector nuclear ruso. "En cualquier caso, Hungría no habría dado su consentimiento a posibles sanciones relativas a la cooperación nuclear. Nos alegra que Francia también vea que este tipo de medidas no tendrían sentido", dijo.

Además, agradeció al Gobierno francés por "permitir a Framatome suministrar el sistema de control de la nueva central nuclear de Paks", y reconoció que "el éxito de las inversiones" en la planta "es la clave para un suministro eléctrico fiable y duradero a Hungría".

"Los países que pueden producir una parte importante de la energía que ellos mismos utilizan estarán en una posición ventajosa. Para nosotros esta opción la ofrece la energía nuclear y, por lo tanto, la inversión en Paks", afirmó.